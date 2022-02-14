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Xiaomi потерял лидерство на рынке смартфонов

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СИТИЛИНК
СИТИЛИНК
Компьютеры, комплектующие

Китайский бренд Xiaomi, лидировавший по поставкам смартфонов в Россию в 2021 году, сократились в январе более чем на 5 процентных пунктов, до 18,9%, пишет Коммерсант. Производитель стал выпускать более дорогие линейки, что привело к снижению продаж. Его доля перераспределятся, в частности, между Samsung и Realme, которые предлагают больше бюджетных устройств, считают эксперты.

Количество проданных смартфонов Xiaomi на российском рынке в штуках в январе, без учета его суббренда Poco, снизились с 24,4% до 18,9%, рассказали в «Связном».

В денежном выражении лидером остался Apple (44,6%), за ним идет Samsung с 28,4%, а Xiaomi на третьем месте с долей 10,8% (13,7% с учетом Poco).

В МТС считают, что на фоне снижения доли продаж Xiaomi прирост показали продажи смартфонов Samsung и Realme.

Производитель имеет цель занять нишу в более дорогих ценовых сегментах, при этом ситуация с дефицитом электронных компонентов, которая развивается с начала пандемии, влияет на наличие бюджетных моделей устройств на рынке, подтверждает руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров.

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Компании и сервисы: СИТИЛИНК, Samsung, Xiaomi
Автор: Elvira
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