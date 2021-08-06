Xiaomi стала мировым лидером по количеству проданных смартфонов

Китайская компания Xiaomi в июне впервые в своей истории стала мировым лидером по количеству проданных смартфонов: по сравнению с маем её продажи выросли на 26%, а доля на рынке составила 17,1%. Это следует из данных исследовательской компании Counterpoint. На втором месте оказалась южнокорейская Samsung с долей в 15,7%, на третьем — Apple с 14,3%.

Директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак отметил, что китайская компания расширила своё присутствие в КНР, Европе и Африке, а также на Ближнем Востоке — на традиционно важных рынках для Huawei и Honor. Что касается Huawei, то в первой половине 2021 года её выручка составила 320,4 млрд юаней ($49,6 млрд). Таким образом, она снизилась на 29% по сравнению с 454 млрд юаней ($70,2 млрд) в первой половине 2020 года. В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor.

«С момента, когда начался спад у Huawei, Xiaomi прикладывала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить созданный этим спадом пробел», — заявил эксперт.

В Counterpoint также напомнили, что производство Samsung пострадало в результате новой волны коронавируса во Вьетнаме, что привело к дефициту смартфонов компании в июне. Старший аналитик Counterpoint Варун Мишра предположил, что после восстановления производства Samsung вновь вернётся на первое место по количеству мировых продаж.