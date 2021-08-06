+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Xiaomi стала мировым лидером по количеству проданных смартфонов

Китайская компания Xiaomi в июне впервые в своей истории стала мировым лидером по количеству проданных смартфонов: по сравнению с маем её продажи выросли на 26%, а доля на рынке составила 17,1%. Это следует из данных исследовательской компании Counterpoint. На втором месте оказалась южнокорейская Samsung с долей в 15,7%, на третьем — Apple с 14,3%.

Директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак отметил, что китайская компания расширила своё присутствие в КНР, Европе и Африке, а также на Ближнем Востоке — на традиционно важных рынках для Huawei и Honor. Что касается Huawei, то в первой половине 2021 года её выручка составила 320,4 млрд юаней ($49,6 млрд). Таким образом, она снизилась на 29% по сравнению с 454 млрд юаней ($70,2 млрд) в первой половине 2020 года. В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor.

«С момента, когда начался спад у Huawei, Xiaomi прикладывала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить созданный этим спадом пробел», — заявил эксперт.

В Counterpoint также напомнили, что производство Samsung пострадало в результате новой волны коронавируса во Вьетнаме, что привело к дефициту смартфонов компании в июне. Старший аналитик Counterpoint Варун Мишра предположил, что после восстановления производства Samsung вновь вернётся на первое место по количеству мировых продаж.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

6 августа / Комментарии
«Пятерочка» вошла в топ-10 самых дорогих брендов по версии Brand Finance

«Пятерочка» вошла в топ-10 самых дорогих брендов по версии Brand Finance

Британская консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих российских брендов. В 2021 году уже в пятый раз его возглавил «Сбер». Стоимость компании составила 730,6 млрд руб., что ниже прошлогодней оценки на 13%.

далее →

6 августа / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо масштабирует систему видеоаналитики

М.Видео-Эльдорадо масштабирует систему видеоаналитики

Компания «М.видео» до конца года планирует расширить проект по видеоаналитике на порядка 50 магазинов. По результатам пилота анализ видеопотока доказал коммерческую эффективность – коэффициент привлечения клиентов в пилотных магазинах рос на треть быстрее за счёт повышения качества клиентского сервиса и реализации сценария «одинокий покупатель».

далее →

5 августа / Комментарии
Минимальный набор школьника в АШАН обойдется в 137 рублей

Минимальный набор школьника в АШАН обойдется в 137 рублей

Ежегодно в преддверии учебного года АШАН проводит масштабную акцию «Снова в школу» в магазинах сети по всей России. В этом году акция продлится до 8 сентября. В ассортименте представлены ранцы, тетради, учебники, школьные дневники, записные книжки, ручки, пеналы и другие необходимые школьные принадлежности.

далее →

4 августа / Комментарии
М.Видео начала предлагать покупателям цены на основе искусственного интеллекта

М.Видео начала предлагать покупателям цены на основе искусственного интеллекта

Компания М.Видео запустила персонализированные ценовые предложения на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для пользователей мобильной платформы. Сервис предлагает авторизованным клиентам гарантированную скидку с учётом истории прошлых покупок и доступных бонусов. 

далее →

3 августа / Комментарии
«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»

«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»

Розничная сеть «Лента» объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО «Лента» завершила сделку по покупке сети супермаркетов «Билла Россия».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!