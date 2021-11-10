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Xiaomi устраивает «Легальное ограбление»

Компания Xiaomi анонсировала в России масштабную игру, победитель которой получит уникальную возможность. Речь идет о пиар-акции компании в честь выхода новой модели смартфона Xiaomi 11T.

Производитель электроники пообещал победителю дать полминуты на легальное ограбление фирменного магазина. В придачу к «награбленному» счастливчику подарят новый смартфон 11Т. Десять других участников, которые наберут больше остальных баллов, в качестве утешительного приза получат фитнес-браслеты Mi Smart Band шестой серии.

Для участия необходимо авторизоваться на сайте игры через социальную сеть Вконтакте. Для того чтобы найти сайт, в поисковой строке требуется ввести: «Xiaomi 11T игра в Киномагию».

После авторизации, на сайте появятся мини-игры, в которых необходимо принимать участие, получая за это очки. Победителем конкурса станет человек, набравший самое большое количество баллов в финальном раунде игры. Квест будет длиться до 11 ноября включительно. Лидера мини-игр объявят на самом сайте квеста 12 ноября в 00:00 по московскому времени.

Отмечается, что участвовать в конкурсе могут лица, достигшие совершеннолетия из любого города. Компания оплатит проезд и проживание иногороднему победителю, если такой окажется.

Автор: Анна
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