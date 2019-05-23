Яндекс анонсировал скорый запуск сети облачных ресторанов
Яндекс в рамках ежегодной конференции YaC 2019 анонсировала скорый запуск сети облачных ресторанов.
Новый проект объединит рестораны, которые готовят популярные блюда по рецептам и технологиям Яндекса. Уже этим летом облачные рестораны появятся в мобильном приложении и на сайте Яндекс.Еды.
Облачные рестораны Яндекса основаны на принципах взаимной выгоды. Иногда готовить не хочется или нет времени, а готовое блюдо предсказуемого качества и по разумной цене не всегда есть в ближайшем ресторане. Новый сервис позволяет пользователям получить любимую и полезную еду за небольшие деньги, даже если ближайшие к ним рестораны на ней не специализируются. Рестораны, в свою очередь, без каких-либо инвестиций расширяют свое меню — им не надо закупать продукты, вкладываться в маркетинг новых блюд и самостоятельно строить доставку. Все эти процессы берут на себя Яндекс.Шеф и Яндекс.Еда.
«Рецепт нашего нового сервиса прост. Берем любимые блюда пользователей Яндекса. Выбираем из них те блюда, которые стойко переносят доставку. Для выбранных блюд готовим специальные наборы ингредиентов. Раздаем их ресторанам-партнерам. Каждый набор разработан таким образом, чтобы повар ресторана мог превратить его в готовое блюдо за несколько минут. Добавляем Яндекс.Еду, через которую эти блюда заказываются, и курьеров, которые их доставляют», — комментирует Дмитрий Степанов, руководитель департамента новых продуктов Яндекса.