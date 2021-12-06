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Яндекс будет развивать МФЦ на базе ПВЗ Маркета

Яндекс планирует развивать многофункциональные центры обслуживания на базе сети брендированных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Маркета. Сейчас партнерские ПВЗ только принимают и выдают посылки, а уже в следующем году они также смогут принимать в trade-in электронику, продавать устройства Яндекса, выдавать сезонную экипировку для курьеров, а также предлагать услуги зарядки электросамокатов. ПВЗ станут физической инфраструктурой, на базе которой Яндекс сможет оказывать и другие услуги. Новые сервисы также сделают еще привлекательнее франшизу Маркета для владельцев ПВЗ.

Новые ПВЗ будут обслуживать разные аудитории: пользователей и партнеров разных сервисов Яндекса, а также сотрудников компании, многие из которых сейчас работают в гибридном режиме. Пользователи смогут сдать в trade-in электронику, приобрести товары Яндекса вроде Яндекс.Станций, отправить в другой город посылку, сдать вещи на благотворительность или сезонные вещи на хранение. Курьеры-партнеры сервисов Яндекса будут оформлять в ПВЗ документы и получать сезонную экипировку. Также они смогут сдать разрядившийся электросамокат Go, а специальный сотрудник ПВЗ поставит его заряжаться для следующих поездок. Сотрудники Яндекса, которые работают в удаленном режиме, будут сдавать в ПВЗ свои документы для оформления трудового договора и других документов.

Предприниматели, которые сотрудничают с франшизой Яндекс.Маркета, будут получать дополнительный доход за каждую услугу в таком ПВЗ. Новые функции будут постепенно появляться в точках начиная с 2022 года. При этом ПВЗ продолжат работать с покупателя и продавцами Яндекс.Маркета. Уже сейчас ПВЗ Маркета выдают заказы покупателям, принимают от них возвраты, принимают посылки от продавцов и выдают им невыкупленные товары.

Маркет начал развивать свои ПВЗ по модели франшизы около года назад. Сейчас у маркетплейса работает почти 2000 брендированных ПВЗ по всей стране. Всего за год франшиза сервиса стала доступна в 45 регионах России. Каждый второй предприниматель развивает с маркетплейсом более одного ПВЗ.

Автор: Elvira
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