«Яндекс» делает видеорекламу в сети доступной всем

Ролики длительностью 15 секунд теперь создаются в «Яндекс.Директе» автоматически, на основе рекламных объявлений компаний. Такая видеореклама размещается как в видеоконтенте, так и в рекламных блоках на текстовых страницах, сообщается в блоге рекламных технологий компании.

Рекламодатель может добавить на видеоролик заголовок, новый текст, выбрать одну из 400 подложек, которые сегодня предлагаются системой. Видеорекламу можно включить для всех кампаний сразу или для нескольких избранных. Ролики поддаются корректировке «на лету», то есть у рекламодателя есть возможность менять тексты и другие настройки в ходе кампаний.

По словам представителей «Яндекса», целевая аудитория эксперимента – малый и средний бизнес, который не считает целесообразным тратить большие деньги на создание полноценной видеорекламы. Ролики транслируются как на собственных площадках «Яндекса», так и на партнёрских ресурсах, которых насчитается более 100.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо отправить заявку. Как и контекст, видеообъявления продаются на аукционе и оплачиваются по модели CPC.