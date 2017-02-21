Яндекс.Деньги: как россияне платят с виртуальных банковских карт

Сегодня на виртуальные карты приходится четверть всех платежей с банковских карт Яндекс.Денег — об этом говорят данные сервиса. За год оборот платежей с «виртуалок» вырос в 4 раза, число платежей с таких карт — в 7 раз, а количество людей, которые расплачиваются ими, — в 5 раз.

Виртуальная карта — это аналог банковской. Её можно использовать не только в интернете, но и для оплаты покупок в офлайне: например, через сервисы бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay или приложение Яндекс.Денег для Android-смартфонов с NFC. При оплате с виртуальной карты MasterCard от Яндекс.Денег средства списываются из электронного кошелька — у них общий баланс. Всего сервис выпустил более 11 млн таких карт.

Средний платёж с виртуальной карты составляет 1997 рублей. Это вдвое больше, чем средний платёж из электронного кошелька. Правда, виртуальными картами люди пользуются реже, чем кошельками: в среднем 2,3 платежа в месяц против 5.

Средний платёж с виртуальной карты в городах-миллионниках

Москва — 2587 руб. Новосибирск — 1871 руб. Самара — 1727 руб. Казань — 1637 руб. Челябинск — 1439 руб. Екатеринбург — 1285 руб. Уфа — 1248 руб. Санкт-Петербург — 1236 руб. Омск — 1232 руб. Воронеж — 1104 руб. Пермь — 1019 руб. Ростов-на-Дону — 1030 руб. Красноярск — 964 руб. Нижний Новгород — 926 руб. Волгоград — 779 руб.

Росту популярности виртуальных карт во многом способствует появление в России сервисов бесконтактной оплаты. 67% карт, с которых пользователи Яндекс.Денег платят через Apple Pay и Samsung Pay, — виртуальные. Перед праздниками количество покупок, которые оплачивают с таких карт, заметно возрастает. Так, в декабре 2016 года были дни, когда на виртуальные карты приходилось 54% от всех платежей с карт Яндекс.Денег.

Чаще всего с виртуальных карт пользователи рассчитываются в китайских интернет-магазинах, в супермаркетах с бесконтактными терминалами, в такси, а также за железнодорожные билеты на rzd.ru и по квитанциям на gosuslugi.ru.