Яндекс.Деньги: как россияне платят с виртуальных банковских карт
Сегодня на виртуальные карты приходится четверть всех платежей с банковских карт Яндекс.Денег — об этом говорят данные сервиса. За год оборот платежей с «виртуалок» вырос в 4 раза, число платежей с таких карт — в 7 раз, а количество людей, которые расплачиваются ими, — в 5 раз.
Виртуальная карта — это аналог банковской. Её можно использовать не только в интернете, но и для оплаты покупок в офлайне: например, через сервисы бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay или приложение Яндекс.Денег для Android-смартфонов с NFC. При оплате с виртуальной карты MasterCard от Яндекс.Денег средства списываются из электронного кошелька — у них общий баланс. Всего сервис выпустил более 11 млн таких карт.
Средний платёж с виртуальной карты составляет 1997 рублей. Это вдвое больше, чем средний платёж из электронного кошелька. Правда, виртуальными картами люди пользуются реже, чем кошельками: в среднем 2,3 платежа в месяц против 5.
Средний платёж с виртуальной карты в городах-миллионниках
- Москва — 2587 руб.
- Новосибирск — 1871 руб.
- Самара — 1727 руб.
- Казань — 1637 руб.
- Челябинск — 1439 руб.
- Екатеринбург — 1285 руб.
- Уфа — 1248 руб.
- Санкт-Петербург — 1236 руб.
- Омск — 1232 руб.
- Воронеж — 1104 руб.
- Пермь — 1019 руб.
- Ростов-на-Дону — 1030 руб.
- Красноярск — 964 руб.
- Нижний Новгород — 926 руб.
- Волгоград — 779 руб.
Росту популярности виртуальных карт во многом способствует появление в России сервисов бесконтактной оплаты. 67% карт, с которых пользователи Яндекс.Денег платят через Apple Pay и Samsung Pay, — виртуальные. Перед праздниками количество покупок, которые оплачивают с таких карт, заметно возрастает. Так, в декабре 2016 года были дни, когда на виртуальные карты приходилось 54% от всех платежей с карт Яндекс.Денег.
Чаще всего с виртуальных карт пользователи рассчитываются в китайских интернет-магазинах, в супермаркетах с бесконтактными терминалами, в такси, а также за железнодорожные билеты на rzd.ru и по квитанциям на gosuslugi.ru.