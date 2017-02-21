+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс.Деньги: как россияне платят с виртуальных банковских карт

Сегодня на виртуальные карты приходится четверть всех платежей с банковских карт Яндекс.Денег — об этом говорят данные сервиса. За год оборот платежей с «виртуалок» вырос в 4 раза, число платежей с таких карт — в 7 раз, а количество людей, которые расплачиваются ими, — в 5 раз.

Виртуальная карта — это аналог банковской. Её можно использовать не только в интернете, но и для оплаты покупок в офлайне: например, через сервисы бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay или приложение Яндекс.Денег для Android-смартфонов с NFC. При оплате с виртуальной карты MasterCard от Яндекс.Денег средства списываются из электронного кошелька — у них общий баланс. Всего сервис выпустил более 11 млн таких карт.

Средний платёж с виртуальной карты составляет 1997 рублей. Это вдвое больше, чем средний платёж из электронного кошелька. Правда, виртуальными картами люди пользуются реже, чем кошельками: в среднем 2,3 платежа в месяц против 5.

Средний платёж с виртуальной карты в городах-миллионниках

  1. Москва — 2587 руб.
  2. Новосибирск — 1871 руб.
  3. Самара — 1727 руб.
  4. Казань — 1637 руб.
  5. Челябинск — 1439 руб.
  6. Екатеринбург — 1285 руб.
  7. Уфа — 1248 руб.
  8. Санкт-Петербург — 1236 руб.
  9. Омск — 1232 руб.
  10. Воронеж — 1104 руб.
  11. Пермь — 1019 руб.
  12. Ростов-на-Дону — 1030 руб.
  13. Красноярск — 964 руб.
  14. Нижний Новгород — 926 руб.
  15. Волгоград — 779 руб.

Росту популярности виртуальных карт во многом способствует появление в России сервисов бесконтактной оплаты. 67% карт, с которых пользователи Яндекс.Денег платят через Apple Pay и Samsung Pay, — виртуальные. Перед праздниками количество покупок, которые оплачивают с таких карт, заметно возрастает. Так, в декабре 2016 года были дни, когда на виртуальные карты приходилось 54% от всех платежей с карт Яндекс.Денег.

Чаще всего с виртуальных карт пользователи рассчитываются в китайских интернет-магазинах, в супермаркетах с бесконтактными терминалами, в такси, а также за железнодорожные билеты на rzd.ru и по квитанциям на gosuslugi.ru.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 февраля / Комментарии
Московские курьеры «Почты России» смогут принимать к оплате банковские карты

Московские курьеры «Почты России» смогут принимать к оплате банковские карты

Для московских клиентов «Почты России» теперь доступна оплата банковской картой прямо курьеру. Данная возможность появилась благодаря сервису мобильного эквайринга 2can&ibox, принадлежащего компании АО «Смартфин».

далее →

2 февраля / Комментарии
Яндекс.Касса подключит сайты и приложения к Apple Pay

Яндекс.Касса подключит сайты и приложения к Apple Pay

С помощью Яндекс.Кассы компании теперь могут принимать бесконтактные платежи через Apple Pay. Новый способ оплаты можно добавить как на сайт, так и в мобильное приложение. В обоих случаях это позволит людям платить за покупки одним касанием — с помощью Touch ID.

далее →

16 января / Комментарии
Марк Завадский: «возможность налоговой регистрации иностранных интернет-магазинов появится только в 2021 году»

Марк Завадский: «возможность налоговой регистрации иностранных интернет-магазинов появится только в 2021 году»

Целесообразно говорить о введении НДС для иностранных интернет-магазинов в России в 2022 и 2023 годах с учетом имеющегося опыта в Евросоюзе. Такое мнение директор по развитию AliExpress в России и СНГ Марк Завадский высказал, выступая на Гайдаровском форуме.

далее →

16 января / Комментарии
Яндекс.Касса стала эксклюзивным платёжным провайдером renault.ru

Яндекс.Касса стала эксклюзивным платёжным провайдером renault.ru

Онлайн-шоурум Renault начал принимать оплату через Яндекс.Кассу — универсальное платёжное решение Яндекс.Денег для бизнеса. Это позволит предоплачивать на renault.ru любые автомобили 2016 модельного года.

далее →

10 января / Комментарии
Яндекс.Кассу встроили в 1С:Предприятие

Яндекс.Кассу встроили в 1С:Предприятие

Яндекс.Касса стала оператором платежей в 1С:Предприятии. Это популярная в России система управления и учёта — её используют более 1,5 млн организаций. Они смогут выставлять клиентам счета и принимать платежи прямо в этой системе — без дополнительных настроек. Новая услуга подойдёт как компаниям, активно продающим товары и услуги через интернет, так и тем, у кого даже нет сайта.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!