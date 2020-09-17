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Яндекс.Деньги меняют имя

Компания Яндекс.Деньги меняет бренд — сервис электронных платежей в скором времени будет называться ЮMoney. Платежное решение для бизнеса Яндекс.Касса изменит название на ЮKassa. Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно.

Новый бренд отражает ценности компании как лидера рынка электронных денег в России. В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква «Ю», составленная из апострофа и круга. В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно.

Главной задачей сервиса остается профессиональная помощь пользователям, чтобы люди могли легко и быстро оплачивать товары и услуги, а компании — принимать онлайн-оплату и развивать бизнес с помощью современных технологий.

ЮMoney будут совершенствовать уже существующие продукты и сервисы, которые компания запускала под брендами Яндекс.Деньги и Яндекс.Касса. Пользователи по-прежнему смогут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты. ЮKassa продолжит осуществлять быстрые и безопасные платежи для компаний и предлагать другие полезные для бизнеса решения. ЮMoney будет расти как часть экосистемы Сбербанка и добавит к числу существующих сервисов возможности и платежные методы, которые уже доступны ряду компаний экосистемы — Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и т.п. ЮMoney расширит линейку карт, планирует совершенствовать программу лояльности, а также запустить новые продукты для бизнеса и пользователей самостоятельно и вместе с другими компаниями экосистемы.

«Уверен, что с новым именем сервис ЮMoney будет всё так же любим и уважаем клиентами. Мы непрерывно работаем над созданием и развитием новых удобных сервисов, расширяя возможности их использования. Сегодня наш электронный кошелек является самым популярным среди пользователей Рунета, и мы будем стремиться не только удерживать лидирующую позицию, но и предвосхищать запросы наших клиентов».

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Вхождение в экосистему Сбербанка и обновление бренда компании — новый этап ее развития. Для нас очень важно сохранить то, за что нас ценят как лидера рынка платежных услуг — простоту, технологичность, удобство сервисов и большой выбор возможностей. Клиент и его потребности остаются фокусом нашей работы».

Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney

Автор: Анна
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