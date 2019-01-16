Яндекс.Деньги открыли продажи карт в магазинах «Связной»

Яндекс.Деньги запустили массовые продажи своих пластиковых карт в офлайне. Пользователи теперь могут получить премиальную карту категории Mastercard World в любом из более чем 5500 магазинов «Связной» по всей стране.

Теперь не нужно идентифицироваться в банке, ждать письма или курьера: в Связном можно оформить Я.Кард всего за несколько минут. Карты позволяют оплачивать покупки в интернете и торговых точках, в том числе бесконтактно через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay, а также снимать наличные в любых банкоматах по всему миру, получать моментальный кэшбэк до 5% и бонусы по акциям Mastercard.

«Российские банки выпустили уже больше 270 млн карт, при этом собственная карта по-прежнему есть не у каждого жителя нашей страны. Я.Кард от Яндекс.Денег — уже давно в числе самых доступных премиальных карт. Ее обслуживание за три года составит 300 рублей, и заказать карточку можно из любой точки мира. Теперь оформить и получить Я.Кард пользователи могут и в Связном, в этом случае стоимость обслуживания еще меньше — 200 рублей. Наличие пластиковой карты Яндекс.Денег во всех магазинах „Связной“ делает ее доступной еще и массовой аудитории в офлайне: заходишь в ближайший магазин ритейлера, например, по дороге с работы, быстро получаешь карту и сразу пользуешься», — говорит Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег.

«Связной уже перестал быть просто магазином. Сегодня это многофункциональная точка, в которой покупатель решает широкий спектр повседневных задач. Поэтому мы продолжаем расширять новые сервисы для наших клиентов. Уверен, что c запуском проекта на территории всей страны интерес к продукту будет расти и позволит нашим клиентам получать дополнительные возможности», — отмечает Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании «Связной | Евросеть».

При наличии паспорта в процессе оформления карты пользователь сможет сразу пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах, чтобы использовать все возможности сервиса. В частности, лимит разового платежа такой картой вырастет с 15 000 до 250 000 рублей, а сумма, которую можно будет за раз снять в банкомате, — с 5000 до 100 000 рублей.