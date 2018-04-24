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Яндекс.Деньги отменили комиссию за операции по своим картам

Пользователи теперь могут без комиссии пополнять баланс пластиковых карт Яндекс.Денег и снимать с них наличные в банкоматах.

Положить деньги на карту без комиссии просто в мобильном приложении сервиса. Сделать это можно с другого счёта в Яндекс.Деньгах, а также с карты любого банка или платёжной системы: Mastercard, Visa, «Мир». Снимать наличные без комиссии обладатели карт Яндекс.Денег могут как в России, так и в любой другой стране мира. Для этого карта должна быть именной, а кошелёк — полностью идентифицированным. Лимит такого снятия — 10 тысяч рублей в месяц.

«Сегодня многие оплачивают покупки с телефонов или пластиковых карт. Но иногда без наличных не обойтись — скажем, когда нужно одолжить другу несколько сотен рублей или купить магнитики в сувенирной лавке за границей. Мы провели опрос среди пользователей и выяснили, что примерно половина из них — 46% — за месяц снимают с карты не больше десяти тысяч рублей. Такой лимит мы и установили, чтобы люди могли снимать без комиссии наличные на повседневные траты», — говорит Александр Поваров, менеджер по продуктам Яндекс.Денег.

Пластиковые карты Яндекс.Денег категории World Mastercard позволяют оплачивать покупки по всему миру, а также пользоваться привилегиями Mastercard — например получать скидки в магазинах, театрах, музеях и ресторанах. У Яндекс.Денег есть также виртуальные карты, с помощью которых можно платить в интернете, а ещё бесконтактно с мобильных устройств. К весне 2017 года пользователи выпустили около 600 тысяч пластиковых и 11 миллионов виртуальных карт Яндекс.Денег.

Автор: Анна
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