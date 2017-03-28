Яндекс.Деньги отменяют комиссию за мобильные переводы

Яндекс.Деньги отменяют комиссию за переводы между электронными кошельками в мобильных приложениях последней версии для iOS, Android, Windows 10. Раньше она составляла 0,5%.

Чтобы отправить перевод из приложения, нужно выбрать получателя из списка контактов в телефонной книге, либо вручную указать его электронную почту или номер телефона, на которые зарегистрирован кошелек. Если одному из этих параметров соответствует счет в Яндекс.Деньгах, комиссии за перевод не будет. На именной кошелек можно перевести до 60 000 рублей за раз, на идентифицированный – до 400 000 рублей.

«Мобильное направление для нас стратегическое: большинство операций по-прежнему совершается на сайте, но за мобильными сервисами будущее. Отмена комиссии в приложении может одних пользователей стимулировать чаще переводить деньги, а других, кто привык к десктопному сервису, мотивирует попробовать приложение и оценить его возможности. Среди них не только платежи без комиссии за интернет, транспорт, телевидение и другие услуги, но и проверка штрафов, оплата квитанций, погашение кредитов, платежи по QR-коду и многое другое», комментирует Алла Савченко, директор по продуктам Яндекс.Денег.

Аудитория мобильных приложений Яндекс.Денег составляет более 4 млн человек. За год число мобильных транзакций выросло в два раза, количество переводов между пользователями — в 1,4 раза. В среднем за один раз с мобильных устройств пользователи переводят 2 300 рублей. 60% мобильных переводов между пользователями приходится на Android-устройства.