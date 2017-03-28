+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс.Деньги отменяют комиссию за мобильные переводы

Яндекс.Деньги отменяют комиссию за переводы между электронными кошельками в мобильных приложениях последней версии для iOS, Android, Windows 10. Раньше она составляла 0,5%.

Чтобы отправить перевод из приложения, нужно выбрать получателя из списка контактов в телефонной книге, либо вручную указать его электронную почту или номер телефона, на которые зарегистрирован кошелек. Если одному из этих параметров соответствует счет в Яндекс.Деньгах, комиссии за перевод не будет. На именной кошелек можно перевести до 60 000 рублей за раз, на идентифицированный – до 400 000 рублей.

«Мобильное направление для нас стратегическое: большинство операций по-прежнему совершается на сайте, но за мобильными сервисами будущее. Отмена комиссии в приложении может одних пользователей стимулировать чаще переводить деньги, а других, кто привык к десктопному сервису, мотивирует попробовать приложение и оценить его возможности. Среди них не только платежи без комиссии за интернет, транспорт, телевидение и другие услуги, но и проверка штрафов, оплата квитанций, погашение кредитов, платежи по QR-коду и многое другое», комментирует Алла Савченко, директор по продуктам Яндекс.Денег.

Аудитория мобильных приложений Яндекс.Денег составляет более 4 млн человек. За год число мобильных транзакций выросло в два раза, количество переводов между пользователями — в 1,4 раза. В среднем за один раз с мобильных устройств пользователи переводят 2 300 рублей. 60% мобильных переводов между пользователями приходится на Android-устройства.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 марта / Комментарии
«ВКонтакте» запустил сервис денежных переводов сообществам

«ВКонтакте» запустил сервис денежных переводов сообществам

Команда ВКонтакте реализовала возможность отправки денежных переводов группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ. Как сообщается в официальном пресс-релизе соцсети, при отправке денег с карт Mastercard и Maestro комиссия не взимается, а для карт Visa она составляет 1%, минимум 40 рублей.

далее →

20 марта / Комментарии
«Яндекс.Денег» вернут деньги обманутым покупателям

«Яндекс.Денег» вернут деньги обманутым покупателям

Представитель «Яндекс.Денег» Евгения Арнаутова сообщила, что c 20 марта компания начнет тестировать арбитражный сервис по выплате покупателям компенсаций из-за ошибок интернет-магазинов при доставке или невыполненного заказа.

далее →

15 марта / Комментарии
Google добавил в Gmail функции отправки и приёма денег

Google добавил в Gmail функции отправки и приёма денег

Монетарный сервис Google, который называется Google Wallet, существует с 2013 года, но особо широкого распространения он до сих пор не получил. Если вы используете платные сервисы Google, у вас наверняка есть свой Wallet, через который и производится оплата. Сегодня компания запустила новую фичу в рамках интеграции Google Wallet и Gmail. Теперь пользователи имеют возможность отправлять и получать деньги прямо в почтовом сервисе, причём работает связка и для тех, у кого нет почты @gmail.com.

далее →

15 марта / Комментарии
Visa представила очки с возможностью оплаты покупок

Visa представила очки с возможностью оплаты покупок

Международная платежная система Visa совместно с австралийской платежной системой Inamo на музыкальном фестивале Laneway представила концепт солнцезащитных очков для оплаты покупок через POS-терминалы. В очки встроен чип для бесконтактных платежей Visa.

далее →

13 марта / Комментарии
Как выбрать правильный эквайринговый сервис для торгового бизнеса

Как выбрать правильный эквайринговый сервис для торгового бизнеса

Распространение кредитных платежных карт, а также появление таких бонусных программ, как кэшбэк, бонусные мили и баллы за платежи по банковским картам, делает их все более популярными у потребителей. Поэтому для владельца торговой точки вопрос, стоит ли организовывать у себя прием банковских карт, уже не стоит. Главное – определиться с выбором эквайрингового сервиса, который позволит вашему магазину принимать карточные платежи без лишних затрат. О выборе оптимального эквайринга для предпринимателей, работающих в сфере торговли, рассказывает Вячеслав Семенихин, директор по маркетингу сервиса 2can&ibox.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!