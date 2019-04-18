Яндекс.Деньги предложили самозанятым несколько платежных сервисов

Пользователи, которые работают на себя, теперь могут принимать платежи от клиентов разными способами: через Яндекс.Деньги — на электронный кошелек, через Яндекс.Кассу — на банковский счет.

Принимать платежи на электронный кошелек самозанятые могут из других кошельков в Яндекс.Деньгах и с банковских карт. Сделать это можно разными способами — например, скопировать из кошелька ссылку на готовую платежную форму и отправить клиенту в переписке. С помощью мобильного приложения Яндекс.Денег продавец может прислать покупателю по смс или в мессенджере запрос на перевод. Если у самозанятого пользователя есть свой сайт или блог, он может встроить платежную форму туда, скопировав ее код из кошелька. В любом случае продавцу не нужны специальные технические знания и навыки. За прием платежей этим способом самозанятый платить комиссию не будет — сервис возьмет ее с плательщика. Лимит кошелька для самозанятых ограничен законом — за год они могут принять на счет в Яндекс.Деньгах до 2,4 млн рублей.

Самозанятые, которые пользуются картами или счетами других банков, могут подключить Яндекс.Кассу — раньше она была доступна только интернет-магазинам со статусом юридического лица. С помощью Кассы такие пользователи могут настроить на своем сайте прием платежей с карт любых банков или через Яндекс.Деньги. В личном кабинете Кассы можно смотреть аналитику продаж, а также выставлять покупателям счета через смс, электронную почту или мессенджеры. За платежи через Яндекс.Кассу комиссия берется только с продавца.

«Мы видим большой потенциал в сегменте С2С-коммерции. Недавнее исследование Яндекс.Кассы и Data Insight показало, что в России вовлечены в социальную коммерцию более 36 млн покупателей и 22 млн продавцов. Примерно 90% из этих продавцов могут претендовать на статус самозанятых, потому что годовой доход, который они получают с продаж через соцсети, не превышает установленные законом 2,4 млн рублей. Наша задача — предоставить таким предпринимателям платежные инструменты, которые позволят удобно принимать оплату от клиентов, а значит, помогут продавать больше товаров и услуг», — говорит Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег.

Чтобы принимать оплату на кошелек в Яндекс.Деньгах или подключить Яндекс.Кассу, нужно получить в ФНС статус самозанятого и подать заявку на сайте сервиса. Подключение новых возможностей доступно только тем пользователям, которые прошли идентификацию в Яндекс.Деньгах.