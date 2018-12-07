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Яндекс.Деньги расширяют возможности бесконтактной оплаты

Владельцы пластиковых и виртуальных карт Яндекс.Денег теперь могут платить бесконтактно с помощью умных часов Garmin с технологией Garmin Pay. Таким образом, карты сервиса стали поддерживать пять методов бесконтактных платежей — через Garmin Pay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, а также через собственное приложение Яндекс.Денег.

Бесконтактная оплата набирает популярность в России. Доля пользователей Яндекс.Денег, которые рассчитываются этим способом, сегодня составляет 43%. Около 25% всех бесконтактных платежей в городах-миллионниках приходится на Москву. В среднем в России уже около 20% платежей в офлайновых торговых точках проводятся с помощью смартфонов или умных часов. Средний чек покупки, оплаченной бесконтактно картой Яндекс.Денег, по стране составляет 457 рублей, в столице заметно выше — 556 рублей.

Умные часы Garmin рассчитаны на тех, кто занимается спортом и предпочитает активный образ жизни. Бесконтактные платежи с карт Яндекс.Денег доступны на моделях Garmin Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus, Fenix 5X Plus, Forerunner 645, Forerunner 645 Music, Vivoactive 3 и Vivoactive 3 Music.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, прежде всего нужно создать кошелёк Garmin в приложении для смартфона Garmin Connect Mobile, а затем привязать к этому кошельку карту Яндекс.Денег. Для бесконтактной оплаты с помощью часов нужно открыть в них Garmin Pay, ввести пароль для кошелька Garmin, выбрать карту Яндекс.Денег и поднести часы к терминалу на кассе. После этого часы завибрируют — и покупка будет оплачена. Пользователь может платить часами Garmin без ввода пароля кошелька в течение 24 часов после того, как наденет их и включит в них пульсометр.

«Мы хотим, чтобы людям было доступно как можно больше способов бесконтактной оплаты, которые актуальны в России. Поэтому мы добавили возможность платить с карт Яндекс.Денег часами Garmin. Популярность бесконтактных платежей растёт — как и популярность здорового образа жизни. Мы стремимся обеспечить максимальное удобство для тех, кто активно и живёт, и пользуется современными технологиями», — говорит Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег.

Топ-7 категорий торговых точек по числу бесконтактных платежей с карт Яндекс.Денег:

  1. Универмаги
  2. Товары для дома
  3. Косметика
  4. Стройматериалы
  5. Электроника
  6. Книги
  7. Табачные изделия
Автор: Анна
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