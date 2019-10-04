Яндекс.Деньги разрешат выбирать размер кэшбэка

Пользователи Яндекс.Денег теперь могут сами решить, какой кэшбэк будут получать за оплату покупок в офлайне. На выбор доступны два варианта — 5% за каждую пятую покупку или 1% за каждую. Изменить размер кэшбэка можно в любое время.

Кэшбэк начисляется мгновенно в баллах. 1 балл равен 1 рублю. Потратить баллы можно везде, где принимают к оплате Яндекс.Деньги, — например, на Ozon, AliExpress, сайте Аэрофлота, в приложении ЛитРеса и на многих других площадках. По статистике сервиса, активнее всего баллами Яндекс.Денег люди рассчитываются за одежду (18% платежей), телекоммуникационные услуги (16%), хостинг (6%), билеты на поезда и самолеты, гостиницы и турпутевки (тоже 6%). Самые большие платежи баллами за последний год были в М.Видео — 11 990 баллов и в DNS — 10 999 баллов.

При каждом платеже пользователь сам выбирает, как поступить с баллами — получить кэшбэк за оплату или потратить накопленные баллы, чтобы купить дешевле. Баллами можно оплатить до 50% цены покупки, а если с помощью сервиса накопить баллы на конкретную цель, то можно заплатить ими и до 100% стоимости товара или услуги.

Яндекс.Деньги начисляют кэшбэк за платежи как в офлайне, так и в онлайне. В торговых точках их можно получать за оплату пластиковой или виртуальной картой сервиса — через Google Pay, Apple Pay или приложение Яндекс.Денег. В интернете кэшбэк начисляется за платежи картой Яндекс.Денег, из электронного кошелька или любой привязанной к нему картой. Помимо гибкого 1%-ного или 5%-ного кэшбэка, в Яндекс.Деньгах есть и 5%-ный кэшбэк в категории месяца. Если пользователь заплатит через сервис привязанной картой, для которой действует кэшбэк от банка, — он получит кэшбэк и от банка, и от Яндекс.Денег.