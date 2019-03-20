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Яндекс.Деньги стали продавать билеты в кино

Через мобильное приложение Яндекс.Денег пользователи теперь могут купить билеты в любой из более чем 100 кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга. В будущем такая возможность появится и для других городов России.

Покупка билетов в кино через приложение Яндекс.Денег стала доступна благодаря сотрудничеству с сервисом «Киноход». Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно в приложении Яндекс.Денег нажать кнопку «Билеты в кино», выбрать фильм, кинотеатр, сеанс и подходящие места. Заплатить можно из кошелька в Яндекс.Деньгах или с банковской карты. Комиссии при оплате любым способом нет. Пользователям, которые купят билеты в первые две недели после запуска новой возможности, Яндекс.Деньги вернут половину потраченной суммы в виде баллов (но не больше 250 баллов). 1 балл Яндекс.Денег равен 1 рублю. Баллами можно оплатить на сайте сервиса любые товары и услуги, отмеченные значком «Баллы».

«Сегодня мобильные приложения помогают людям платить за коммунальные услуги, погашать штрафы ГИБДД или, например, пополнять транспортные карты. Но устанавливать на смартфон отдельное приложение для оплаты квитанций или проезда в метро не очень удобно. Мы объединяем в нашем приложении самые разные возможности, чтобы люди могли в одном месте решать любые повседневные задачи, теперь — и покупать билеты в кино. Мы готовы сотрудничать и с другими компаниями, которые могут предоставить нашим пользователям качественные развлекательные или бытовые услуги», — говорит Дарья Зайцева, руководитель направления по развитию нового бизнеса Яндекс.Денег.

«Тренд интеграции сервисов в привычные для пользователя среды набирает обороты. Киноход уже продаёт билеты в кино, например, через виджеты для соцсетей. Теперь их можно купить и через приложение Яндекс.Денег. Мы стремимся предлагать эту услугу на площадках, которыми люди привыкли пользоваться, и Яндекс.Деньги — одна из таких», — комментирует Кристина Мруць, исполнительный директор компании «Киноход».

Многие россияне заказывают билеты в кино онлайн. Так, по данным Mediascope, в 2018 году в целом по стране этим способом покупали билеты 55,3% интернет-пользователей. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах этот показатель выше — 60% в каждом из регионов. Примерно каждый пятый пользователь (19,3%) платил за билеты электронными деньгами, каждый третий (31,9%) — с банковской карты.

Автор: Анна
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