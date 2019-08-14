Яндекс.Деньги — теперь и в WhatsApp

В техническую поддержку Яндекс.Денег теперь можно обратиться через мессенджер WhatsApp. Таким образом, у пользователей появился еще один способ связи с сервисом — помимо формы обратной связи на сайте Яндекс.Денег, телефона, электронной почты и чата мобильного приложения.

По данным Mediascope за апрель 2019 года, WhatsApp — самый популярный в России мессенджер. Им пользуются 33,5 млн россиян. Официальный аккаунт Яндекс.Денег в WhatsApp оформлен на городской номер, содержит описание компании и отмечен зеленой галочкой. Сервис использует этот аккаунт только для общения техподдержки с пользователями.

«Когда WhatsApp Business предоставил российским компаниям возможность запускать официальные бизнес-аккаунты, мы ею воспользовались, чтобы у пользователей появился еще один надежный и удобный способ связи с Яндекс.Деньгами. Мессенджером можно пользоваться даже при плохом интернете, к тому же некоторые мобильные операторы позволяют общаться в нем бесплатно», — говорит Юлия Авдеева, директор департамента клиентского сервиса Яндекс.Денег.

Чтобы связаться с Яндекс.Деньгами в WhatsApp, нужно сохранить в телефоне номер техподдержки — +7 495 974-35-86. Если на решение вопроса понадобится время, сервис сообщит пользователю в мессенджере, когда все будет готово.