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«Яндекс.Деньги» ввёл кэшбек на покупки в магазинах и оплату услуг

Платёжный сервис «Яндекс.Деньги стал возвращать своим пользователям часть денег за оплату товаров и услуг. Пользователи теперь могут получать кэшбэк баллами 5% за оплату покупок в торговых точках и 1% — в интернет-магазинах.

Кэшбэк мгновенно зачисляется на электронный кошелек в виде бонусных баллов, уточнили в компании. Пользователь может получать до двух тысяч бонусных баллов в месяц, при этом один балл равен одному рублю.

Бонусными баллами можно оплачивать товары и услуги на онлайн-площадках, подключенных к «Яндекс.Кассе»: например, заказы в интернет-магазинах Ozon, WildBerries, Joom, билеты на сайте «Аэрофлота», книги на «ЛитРес», онлайн-курсы английского Skyeng и другое.

За покупку достаточно заплатить один рубль, а остальное можно отдать баллами. Также на сайте «Яндекс.Денег» специальным значком отмечены услуги, при оплате которых можно получить кэшбэк 1%.

Чтобы получать кэшбэк, нужно авторизоваться на сайте сервиса и нажать кнопку «Хочу начать» в специальном разделе.

«Яндекс.Деньги» начисляют кэшбэк за каждый платеж с пластиковой карты сервиса, из электронного кошелька или с привязанной к нему карты.

Количество накопленных баллов можно посмотреть в меню кошелька. Сейчас баланс виден на сайте сервиса, в будущем он появится в мобильном приложении. «Яндекс.Деньги» будут также присылать подробный отчет о накопленных и потраченных баллах.

В торговых точках бонусные баллы можно получать за платежи с пластиковой или виртуальной карты сервиса, совершенные через Google Pay, Apple Pay или приложение «Яндекс.Денег» с поддержкой бесконтактных платежей.

В офлайне кэшбэк зачисляется за покупки товаров в категории месяца, а также за каждый пятый платеж в остальных категориях.

Автор: Анна
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