Яндекс.Деньги выпустили игру в формате чат-квеста

Яндекс.Деньги запустили в приложении игровую платформу «Манилэндия». Это первая в России игра в формате чат-квеста, встроенная в финансовое приложение. В ней игроки путешествуют по волшебному миру, выполняют разные задания и зарабатывают кристаллы — внтуриигровую валюту. Каждый день среди пользователей проводится розыгрыш бонусных баллов Яндекс.Денег, которыми можно расплачиваться за реальные покупки. В дальнейшем участников «Манилэндии» ждет суперигра с призовым фондом — 100 млн баллов.

«На финансовом рынке уже были эксперименты с геймификацией, но до сих пор в России никто не объединял финансовый сервис и игровую платформу в одном приложении. Запуск „Манилэндии“ — очередной шаг в развитии Яндекс.Денег как экосистемы, состоящей не только из финансовых, но и лайфстайл-сервисов. Она начиналась как приложение для оплаты услуг и денежных переводов, а сейчас позволяет принимать и тратить деньги, выбирать скидки и пользоваться кэшбэком, инвестировать и анализировать расходы, покупать билеты в кино — а теперь и играть. Мы планируем развивать приложение в обоих направлениях: финансы и досуг», — говорит Ольга Циос, директор по маркетингу Яндекс.Денег.

По замыслу создателей игры, Манилэндия — это сказочная страна, в которую попадает главный герой Мирон. Раньше он работал продавцом-консультантом, а теперь отправляется на поиски приключений и выручает других персонажей из разных трудностей с помощью существующих технологий Яндекс.Денег. В этом ему помогает умный гаджет — СИНТИ (Сверхбезопасный интергалактический нанотелепортатор исследователей). Пользователь управляет игрой через специальные кнопки чата, путешествует по Манилэндии и участвует в разговорах Мирона с СИНТИ и другими героями. За пройденные испытания он получает от 10 до 100 кристаллов, которые можно тратить на внутриигровые покупки.

У игроков, которые участвуют в ежедневном розыгрыше, есть шанс выигрывать от 50 до 2000 баллов Яндекс.Денег в день. Ими можно заплатить везде, где принимают Яндекс.Деньги, — например, рассчитаться за покупку в магазине, оплатить домашний интернет или погасить штраф ГИБДД. 1 балл равен 1 рублю.

Вступить в игру может любой пользователь Яндекс.Денег — как из России, так и из других стран. Для этого нужно открыть приложение сервиса, зайти в «Каталог» и выбрать «Манилэндию» в разделе «Игры Денег».

Игра уже доступна в приложении Яндекс.Денег для Android, а в ближайшее время появится и в его версии для iOS. «Манилэндия» будет работать до конца 2020 года.