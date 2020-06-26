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Яндекс.Деньги запускает оплату через браслет Mi Smart Band 4 NFC

Пластиковую или виртуальную карту Mastercard Яндекс.Денег теперь можно добавить в Mi Smart Band 4 NFC. Это новая специальная версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4 от Xiaomi, владельцы которой могут платить бесконтактно с помощью технологии NFC. Добавив карту в браслет, пользователь сможет не только рассчитываться за покупки таким образом, но и получать кэшбэк от Яндекс.Денег.

Россия — первая страна, где появился в продаже браслет Mi Smart Band 4 NFC с возможностью оплаты привязанной картой. Он оснащен цветным OLED-дисплеем, водонепроницаемым корпусом и NFC-чипом. С помощью браслета оплачивать покупки в одно касание могут только владельцы карт Mastercard.

Чтобы добавить пластиковую или виртуальную карту Яндекс.Денег, нужно установить приложение Mi Fit в смартфон, связанный с фитнес-браслетом. Затем достаточно просто сохранить карточку в этом приложении. Для оплаты нужно открыть на браслете меню «Карты», выбрать карту Яндекс.Денег и поднести устройство к платежному терминалу. Такие платежи надежно защищены технологией токенизации Mastercard, которая заменяет 16-значный номер карты на специальный токен и безопасно хранит данные на NFC-чипе.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд: в сегменте бесконтактной оплаты мобильные устройства постепенно вытесняют „пластик“. Наше недавнее исследование показало, что в России число бесконтактных платежей через смартфоны картами Яндекс.Денег выросло за год примерно на треть, оборот таких платежей — на четверть, средний чек составил 445 рублей. Устройства Xiaomi пользуются популярностью в нашей стране — уверены, будет востребован и новый Mi Smart Band 4 NFC. Его владельцам даже не придется доставать смартфон для бесконтактной оплаты, достаточно одного движения рукой с браслетом — покупка оплачена, и кэшбэк от Яндекс.Денег в кармане», — говорит Андрей Васильев, руководитель направления карточных продуктов Яндекс.Денег.

За платежи пластиковой или виртуальной картой Яндекс.Денег пользователи могут получать кэшбэк: 1% или 5% — за обычные покупки и 5% — за товары из категории месяца.

Автор: Анна
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