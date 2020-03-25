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Яндекс.Деньги запустили игру с кэшбэком до 100%

Яндекс.Деньги добавили в программу лояльности игру — «Раскрути кэшбэк». Она позволяет раскрутить игровой барабан в приложении или на сайте Яндекс.Денег и выиграть кэшбэк до 100% за платеж из кошелька или картой. Таким образом, у пользователей сервиса стало еще больше возможностей в настройке кэшбэка под себя. К выбору между 1% за каждый платеж или 5% за каждый пятый платеж в офлайне добавился третий вариант — участвовать в игре и выигрывать до 100% за покупки как в офлайне, так и в онлайне.

Включить розыгрыш кэшбэка можно в разделе «Кэшбэк и акции» на сайте сервиса. После этого игра станет доступна как в веб-версии, так и в приложении Яндекс.Денег — в разделе кэшбэка. Чтобы раскрутить игровой барабан, пользователю достаточно нажать кнопку «Разыграть кэшбэк».

Так можно получить повышенный кэшбэк в размере 2%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% или 100% от стоимости последней покупки. Вне зависимости от везения 0,1%-ный кэшбэк гарантирован. Сервис начисляет кэшбэк в виде бонусных баллов, которыми можно оплачивать покупки: 1 балл равен 1 рублю.

«Опрос показал, что каждый шестой пользователь предпочитает гарантированному постоянному кэшбэку возможность рискнуть и выиграть больше. Игра „Раскрути кэшбэк“ дает этот шанс каждому, — говорит Кирилл Мозголин, директор направления лояльности Яндекс.Денег. — Такой формат программы лояльности станет хорошим продолжением наших геймификационных проектов, которые не только развлекают, но и обогащают пользователей».

Яндекс.Деньги начисляют кэшбэк за платежи как в офлайне, так и в онлайне. В торговых точках его можно получать за оплату пластиковой или виртуальной картой сервиса — через приложение Яндекс.Денег, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay или Garmin Pay. В интернете кэшбэк начисляется за платежи картой Яндекс.Денег, из электронного кошелька или любой привязанной к нему картой. Помимо гибкого 1%-ного или 5%-ного кэшбэка, в Яндекс.Деньгах есть также 5%-ный кэшбэк в категории месяца. Настроить кэшбэк можно в любое время на сайте сервиса.

Автор: Анна
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