«Яндекс.Деньги» запустили сервис по продаже страховых полисов ОСАГО

«Яндекс.Деньги» в тестовом режиме запустили сервис по продаже страховых полисов для автовладельцев ОСАГО.

Сейчас сервис «Яндекс.Страхование» в тестовом режиме работает в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. С помощью сервиса можно рассчитать стоимость полиса, а затем оформить договор на сайте.

На данный момент сервис предлагает полисы двух партнеров — компаний «Интач» и «Либерти страхование».

«Оплатить страховку можно из кошелька в „Яндекс.Деньгах“ или с любой банковской карты. Страховая компания получит данные об оплате и отправит полис на электронную почту», — рассказал ТАСС директор по маркетингу и прямому каналу продаж «Интач» Павел Бутенко.

Аналогичным образом работают все страховые агрегаторы, поскольку непосредственная продажа электронных полисов посредниками запрещена законом, указывает ТАСС.

Сроки полномасштабного запуска сервиса, в том числе в других регионах, в «Яндекс.Деньгах» не уточнили. «Мы отлаживаем процессы с партнёрами», — сообщили в компании. По данным ТАСС, участием в проекте интересовались «АльфаСтрахование» и «Ренессанс страхование».