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Яндекс.Деньги защитят от платежей в пользу банкротов

Яндекс.Деньги стали показывать статус надёжности компаний, услуги которых можно оплатить по квитанции. Всего таких статусов три: организация здорова, в процессе ликвидации или ликвидирована. По ним человек может понять, стоит ли отдавать деньги незнакомой компании или, например, не устарели ли реквизиты организации.

Новая возможность появилась благодаря сотрудничеству Яндекс.Денег с DaData.ru. Это сервис, который напрямую работает с ФНС и каждый день получает свежие данные о компаниях. Всего в базе DaData.ru — примерно 24 миллиона компаний, филиалов и индивидуальных предпринимателей, в том числе в статусе ликвидированных.

«Некоторые из нас годами оплачивают коммуналку и не замечают, что, например, произошла реорганизация или смена ТСЖ. Если компания находится в процессе банкротства или уже не существует, ваш платёж может уйти в никуда — и за его просрочку будет начисляться пеня. С услугой проверки квитанций пользователи Яндекс.Денег смогут этого избежать», — комментирует Олеся Парфенчук, менеджер направления городских платежей Яндекс.Денег.

Посмотреть статус конкретной компании можно на сайте Яндекс.Денег в разделе «Квитанции». Для этого достаточно ввести её название или ИНН. Если с организацией всё в порядке, пользователь сможет оплатить её услуги любым удобным способом. Если компания на стадии ликвидации, сервис также поможет заплатить, но предупредит, что с организацией что-то не так. Счёт от ликвидированной компании оплатить не получится.

Автор: Анна
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