+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Деньги изучили траты и доходы геймеров

Половина геймеров не тратится на игры, другая половина расходует ежемесячно от 1000 до 5000 рублей. Среди тех, кто покупает игры и переводит донаты стримерам, меньше безработных и больше людей с доходом выше среднего. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, опросив 500 геймеров и стримеров.

Сколько геймеры зарабатывают

24% пользователей, которые платят за игры и переводят донаты стримерам, зарабатывают до 30 000 рублей в месяц — это меньше средней зарплаты по стране. 5% игроков вообще не работают. Большинство же имеют постоянный доход. Около 70% получают больше 30 000 рублей, а ядро игровой аудитории — люди с доходом от 30 000 до 50 000 рублей, их больше всего — 37%. 18% опрошенных зарабатывают от 50 000 до 80 000 рублей, 11% — от 80 000 до 120 000 рублей. Только 5% пользователей получают от 120 000 рублей. Среди тех, кто не тратится на игры и не отправляет донаты, доля безработных выше — 10%, а доля людей с доходом от 50 000 рублей — ниже: 25%.

Сколько денег геймеры тратят

Половина опрошенных платят за игры и отправляют донаты другим геймерам. Около 30% пользователей расходуют на игры до 1000 рублей в месяц, 20% — от 1000 до 5000 рублей, 3% — больше 5000 рублей. Через Я.Стример люди отправляют в среднем по 420 рублей. Для 8% опрошенных геймеров игры и донаты — самая большая статья расходов.

Как платят геймеры

Активнее всего люди платят за игры и отправляют донаты электронными деньгами, так как в этом случае не нужно вводить данные банковской карты. На первом месте по популярности — кошелек Яндекс.Денег, из которого платят 44% пользователей. В тройку самых популярных сервисов входят также QIWI — 37% и PayPal — 32%. При этом в обычной жизни геймеры пользуются и банковскими картами: у 81% опрошенных есть карта Сбербанка, у 17% — ВТБ, третью строчку поделили Тинькофф Банк и Альфа-Банк (по 16%). Те, кто отправляет донаты другим игрокам, чаще всего делают это во время стримов на Twitch и YouTube.

«Исследование помогло выявить тенденцию: около половины геймеров платят за игровой контент и переводят донаты, в том числе через Я.Стример. Сами стримеры обычно не тратят деньги на игры и не отправляют переводы другим игрокам, но они покупают комплектующие для своих компьютеров — например, процессоры, материнские платы, видеокарты, чтобы создавать качественный контент для зрителей», — говорит Дарья Зайцева, руководитель проекта Я.Стример и направления по развитию нового бизнеса Яндекс.Денег.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 сентября / Комментарии
Яндекс.Маркет назвал самые популярные видеоигры 2019 года

Яндекс.Маркет назвал самые популярные видеоигры 2019 года

В преддверии крупномасштабной выставки видеоигр ИгроМир аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на видеоигры для приставок и ПК и узнали, какие игры были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 24 сентября 2019 года.

далее →

25 сентября / Комментарии
В России на треть вырос спрос на комиксы

В России на треть вырос спрос на комиксы

В целом по стране спрос на печатные комиксы вырос почти на треть за год, а предложение – на 64%, отмечают эксперты Авито. Сильнее всего их популярность увеличилась в Сибири и на Урале.

далее →

23 сентября / Комментарии
Какие товары заказывали из Китая летом 2019 года

Какие товары заказывали из Китая летом 2019 года

Компания OT Commerce подготовила статистику о том, какие товары на Таобао/1688.com пользовались спросом летом 2019 года. Все данные для анализа получены с платформы OT, на которой работает свыше 200 интернет-магазинов, реализующих китайские товары в разных странах. Вся информация представлена в обобщенном виде.

далее →

19 сентября / Комментарии
Авито Авто: спрос и цены на противоугонных системы

Авито Авто: спрос и цены на противоугонных системы

За год в России существенно вырос спрос на все разновидности противоугонных систем – такие данные получили эксперты «Авито Авто», проанализировав этот сегмент рынка автомобильных товаров. Самую большую положительную динамику показывает категория иммобилайзеров – спрос на них увеличился на 47% по сравнению с августом 2018 года. Однако

далее →

18 сентября / Комментарии
Розничные сети увеличили объемы электронных закупок в 2-3 раза за первую половину года

Розничные сети увеличили объемы электронных закупок в 2-3 раза за первую половину года

За первую половину 2019 года объем торгов на площадке B2B-Center вырос на 52% и составил 1,2 трлн. руб. Всего российские компании провели 114 тысяч электронных закупок — на 32% больше, чем в первой половине прошлого года. Впервые крупнейшим сегментом торгов на B2B-Center стали закупки российских розничных сетей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!