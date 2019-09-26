Яндекс.Деньги изучили траты и доходы геймеров

Половина геймеров не тратится на игры, другая половина расходует ежемесячно от 1000 до 5000 рублей. Среди тех, кто покупает игры и переводит донаты стримерам, меньше безработных и больше людей с доходом выше среднего. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, опросив 500 геймеров и стримеров.

Сколько геймеры зарабатывают

24% пользователей, которые платят за игры и переводят донаты стримерам, зарабатывают до 30 000 рублей в месяц — это меньше средней зарплаты по стране. 5% игроков вообще не работают. Большинство же имеют постоянный доход. Около 70% получают больше 30 000 рублей, а ядро игровой аудитории — люди с доходом от 30 000 до 50 000 рублей, их больше всего — 37%. 18% опрошенных зарабатывают от 50 000 до 80 000 рублей, 11% — от 80 000 до 120 000 рублей. Только 5% пользователей получают от 120 000 рублей. Среди тех, кто не тратится на игры и не отправляет донаты, доля безработных выше — 10%, а доля людей с доходом от 50 000 рублей — ниже: 25%.

Сколько денег геймеры тратят

Половина опрошенных платят за игры и отправляют донаты другим геймерам. Около 30% пользователей расходуют на игры до 1000 рублей в месяц, 20% — от 1000 до 5000 рублей, 3% — больше 5000 рублей. Через Я.Стример люди отправляют в среднем по 420 рублей. Для 8% опрошенных геймеров игры и донаты — самая большая статья расходов.

Как платят геймеры

Активнее всего люди платят за игры и отправляют донаты электронными деньгами, так как в этом случае не нужно вводить данные банковской карты. На первом месте по популярности — кошелек Яндекс.Денег, из которого платят 44% пользователей. В тройку самых популярных сервисов входят также QIWI — 37% и PayPal — 32%. При этом в обычной жизни геймеры пользуются и банковскими картами: у 81% опрошенных есть карта Сбербанка, у 17% — ВТБ, третью строчку поделили Тинькофф Банк и Альфа-Банк (по 16%). Те, кто отправляет донаты другим игрокам, чаще всего делают это во время стримов на Twitch и YouTube.