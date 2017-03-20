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«Яндекс.Денег» вернут деньги обманутым покупателям

Яндекс.Деньги тестируют арбитражный сервис «Защита покупателя». Он дополнительно защитит тех, кто оплачивает онлайн-покупки из электронного кошелька или с привязанной к нему карты. Если интернет-магазин пришлёт не то, что обещал, слишком затянет с доставкой или вовсе не привезёт заказ, покупатель сможет вернуть деньги, обратившись в платёжный сервис.

Обычно в процедуре опротестования платежа решение принимает интернет-магазин. В защите покупателя Яндекс.Деньги будут сами выполнять арбитражную функцию. Если возникнет спорная ситуация с магазином, для возврата средств пользователю достаточно будет обратиться в службу поддержки платёжного сервиса и подтвердить, что он не получил того, что заказал.

По данным TNS Russia, около 66% россиян платят за интернет-покупки безналичными способами. Результаты исследования Яндекс.Маркета и GfK показывают, что 47% отказов от онлайн-оплаты связано с недоверием пользователей к малознакомым сайтам.

«Покупка в неизвестном интернет-магазине у многих вызывает тревогу: доставят ли товар, придет ли именно то, что обещано. Поэтому люди часто выбирают оплату наличными, предпочитая сперва увидеть, а потом купить, — говорит Юлия Горелова, начальник департамента развития платёжного бизнеса Яндекс.Денег. — Арбитражный сервис гарантирует, что человек легко вернет деньги, если столкнется с несправедливостью. Магазины тоже выиграют, потому что люди будут охотнее оплачивать заказы сразу, онлайн. Таким образом, магазин сможет уменьшить кассовый разрыв и число отказов при доставке товара».

Защита покупателя автоматически распространяется на оплату товаров во всех интернет-магазинах, которые принимают платежи через Яндекс.Деньги (по данным агентства MARC за 2016 год, платежи из кошельков в Яндекс.Деньгах принимают 56% сайтов рунета с возможностью онлайн-оплаты). Защита не касается цифровых товаров, покупок у частных продавцов — например, по онлайн-объявлениям — и денежных переводов между пользователями. Тестирование арбитражного сервиса продлится до 20 мая.

Автор: Анна
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