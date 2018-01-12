Яндекс.Деньги изучили покупки в праздники

В новогодние каникулы россияне отдыхали от шоппинга — читали книги и путешествовали. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив траты пользователей в начале января. Учитывались платежи с карт Яндекс.Денег и через Яндекс.Кассу, к которой сегодня подключено свыше 75 тысяч интернет-магазинов по всему миру. Период исследования — 1 — 10 января 2017 и 2018 годов, а также последние две недели декабря 2017.

Выяснилось, что в минувшие праздники на книги люди тратили больше, чем, например, на традиционное для этого периода развлечение — кино. Так, средний чек любителей почитать составил 2185 рублей, киноманов — 680 рублей. Те, кто в каникулы решил попутешествовать, похоже, предпочитали делать это по воздуху. В начале января по сравнению с таким же периодом 2017 года число покупок билетов на самолеты выросло примерно на 10%, на поезда оно, наоборот, уменьшилось на 7%. В первом случае средний чек составил 9175 рублей, во втором —1962 рубля.

В каникулы многие отдыхали от шоппинга, заранее купив всё нужное для праздника. В начале этого января по сравнению с концом декабря 2017 выросло только количество покупок одежды, обуви и аксессуаров (на 30%), а также интимных товаров (на 18%). В других товарных категориях число заказов уменьшилось — например, продажи косметики и парфюмерии упали более чем на 15%.

Несмотря на закономерное снижение продаж по сравнению с декабрем, год к году число покупок выросло. Так, количество платежей за ту же косметику и парфюмерию увеличилось в 3 раза по сравнению с январем 2017-го, средний чек — 2710 рублей. Количество заказов сувениров выросло в 5 раз, а средний чек увеличился примерно в 1,5 раз — до 2254 рублей. Детских игрушек россияне купили в 4,5 раза больше и в среднем за раз тратили на них 4486 рублей. Выросли и продажи бытовой техники — в 8 раз, средний чек составил 3167 рубля.

Средний платёж за продукты в эти новогодние праздники составил 2200 рублей. За бакалею люди платили в среднем за раз 564 рубля, в булочных — 287 рублей, в кондитерских — 300 рублей, в молочных и мясных отделах — 490 и 546 рублей соответственно.