Начиная со второй половины августа, Яндекс.Директ будет делить пользователей на шесть возрастных категорий. Об этом сообщается в письме, разосланном пользователям API Директа.

В настоящее время в сервисе доступны пять возрастных групп: 0-17 лет, 18-24 года, 25-34, 35-44 и старше 45 лет. Поскольку в последнюю группу попадает слишком много пользователей, было принято решение разделить её на две: 45-54 года и старше 55 лет.

Новые возрастные группы позволят рекламодателям более гибко нацеливать показы объявлений на нужную аудиторию, управляя корректировками ставок. В частности, для управления ставками в сервисе BidModifiers API появятся срезы AGE_45_54 и AGE_55, а старый срез AGE_45 перестанет работать через несколько месяцев.

Что касается отчётов, то после обновления в поле Age в сервисе Reports нужно будет вводить значение AGE_45_54 или AGE_55. При вводе значения AGE_45 сервис выдаст ошибку.

Точную дату перехода на новое деление пользователей по возрастному признаку Яндекс сообщит в блоге рекламных технологий.