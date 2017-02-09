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Яндекс.Директ добавил колонку "Мало показов" в xls-файлах и новое превью объявлений в сетях

Команда Директа сообщила две небольшие, но интересные новости. Во-первых, для выгрузки кампаний в xls-файлах добавлена отдельная колонка со статусом «Мало показов». Во-вторых, изменено превью для объявлений в сетях, чтобы рекламодатели могли заранее увидеть их глазами пользователей в большинстве популярных форматов.

 

Зайти в превью можно по кнопке «Форматы» во вкладке «В сетях».

В Коммандере тоже будет поддержана работа со статусом, однако, как сообщают специалисты Директа, сейчас приложение готовится к перезапуску. Когда основная работа будет закончена, поддержка всех нововведений будет обеспечена.

Напомним, 1 февраля 2016 года в Яндекс.Директе появился таргетинг на пользователей, уже видевших ту или иную рекламу. Командой Директа был разработан специальный код, который можно интегрировать с медийными баннерами и видео в Дисплее или в любой другой рекламной системе. Этот код называется пиксель, он формируется в Яндекс.Аудиториях.

Автор: Анна
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