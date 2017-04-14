Яндекс.Директ добавил новые тематики и фиды для смарт-баннеров

Яндекс.Директ добавил тематические смарт-баннеры и обновил интерфейс для работы с ними.Теперь для смарт-баннеров и динамических объявлений, наряду с традиционным форматом фида Яндекс.Маркета, можно использовать и другие фиды, помогающие автоматически учитывать специфику вашего бизнеса при создании рекламы, сообщается в блоге Рекламных технологий Яндекса.

Например, тем, кто уже размещает рекламу на Авто.ру, Яндекс.Недвижимости или в AdWords («Авиабилеты» или «Отели и аренда жилья»), готовые фиды этих площадок можно загрузить в Директ. Это позволит «продающей» информации из фида подтягиваться в баннеры с учетом особенностей бизнеса. Для отелей это могут быть расположение, количество звезд и рейтинг, а для недвижимости — название жилищного комплекса, адрес, ближайшая станция метро и время в пути пешком или на транспорте.

Для каждого типа бизнеса предусмотрены свои, наиболее подходящие тематические шаблоны смарт-баннеров. При этом баннеры стали еще более интерактивными: например, для рекламы авто можно сформировать каталог из нескольких фотографий — и потенциальный клиент сможет пролистывать их прямо в баннере.

Кроме того, был переработан интерфейс работы со смарт-баннерами. Теперь в конструкторе для смарт-баннеров можно создавать креативы на основе красивых макетов, которые «специализируются» на разных тематиках.

Все изменения в настройках креатива сразу отображаются на превью. Готовые креативы автоматически группируются по времени создания: в эти группы можно вносить массовые изменения ― например, заменить логотип.

Для удобного просмотра креативов появились несколько опций фильтрации и сортировки: можно вывести в интерфейсе все креативы по типу, макетам, размерам, времени создания и другим параметрам.

Напомним, в начале апреля в Конструктор Директа были добавлены новые форматы и новые шаблоны, а также было реализовано несколько новых способов загрузки изображений.