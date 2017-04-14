+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Яндекс.Директ добавил новые тематики и фиды для смарт-баннеров

Яндекс.Директ добавил тематические смарт-баннеры и обновил интерфейс для работы с ними.Теперь для смарт-баннеров и динамических объявлений, наряду с традиционным форматом фида Яндекс.Маркета, можно использовать и другие фиды, помогающие автоматически учитывать специфику вашего бизнеса при создании рекламы, сообщается в блоге Рекламных технологий Яндекса.

Например, тем, кто уже размещает рекламу на Авто.ру, Яндекс.Недвижимости или в AdWords («Авиабилеты» или «Отели и аренда жилья»), готовые фиды этих площадок можно загрузить в Директ. Это позволит «продающей» информации из фида подтягиваться в баннеры с учетом особенностей бизнеса. Для отелей это могут быть расположение, количество звезд и рейтинг, а для недвижимости — название жилищного комплекса, адрес, ближайшая станция метро и время в пути пешком или на транспорте.

Для каждого типа бизнеса предусмотрены свои, наиболее подходящие тематические шаблоны смарт-баннеров. При этом баннеры стали еще более интерактивными: например, для рекламы авто можно сформировать каталог из нескольких фотографий — и потенциальный клиент сможет пролистывать их прямо в баннере.
Кроме того, был переработан интерфейс работы со смарт-баннерами. Теперь в конструкторе для смарт-баннеров можно создавать креативы на основе красивых макетов, которые «специализируются» на разных тематиках.

 

Все изменения в настройках креатива сразу отображаются на превью. Готовые креативы автоматически группируются по времени создания: в эти группы можно вносить массовые изменения ― например, заменить логотип.

Для удобного просмотра креативов появились несколько опций фильтрации и сортировки: можно вывести в интерфейсе все креативы по типу, макетам, размерам, времени создания и другим параметрам.

Напомним, в начале апреля в Конструктор Директа были добавлены новые форматы и новые шаблоны, а также было реализовано несколько новых способов загрузки изображений.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 апреля / Комментарии
Prada планирует запустить в России интернет-магазин

Prada планирует запустить в России интернет-магазин

Люксовый бренд Prada планирует запустить в России официальный интернет-магазин. В опубликованной презентации финансовых результатов Prada Group за 2016 год, дается позитивная оценка российскому рынку, результаты продаж на котором оказались лучше ожидаемых.

далее →

11 апреля / Комментарии
Google добавил «Похожие товары» в поиск по картинкам

Google добавил «Похожие товары» в поиск по картинкам

В результатах поиска по картинкам Google на мобильных устройствах появилась новая функция – «Похожие товары» (Similar Items). Теперь при поиске похожих изображений Google может показать подходящие фото товаров из мест, в которых пользователи могут их приобрести.

далее →

7 апреля / Комментарии
Google назвал дату запуска кросс-девайс ремаркетинга

Google назвал дату запуска кросс-девайс ремаркетинга

15 мая 2017 года, списки ремаркетинга в Google Analytics начнут использовать данные авторизированных пользователей. Об этом сообщает Marketing Land.

далее →

7 апреля / Комментарии
На Wildberries появился сервис доставки бритв Gillette

На Wildberries появился сервис доставки бритв Gillette

Gillette объявляет о партнерстве c одним из крупнейших интернет-магазинов Wildberries и запускает удобный сервис по доставке сменных кассет на дом для мужчин в тот момент, когда возникает потребность поменять лезвия.

далее →

4 апреля / Комментарии
Онлайн-супермаркет «Перекрёсток» начинает обслуживать первый миллион московских домохозяйств

Онлайн-супермаркет «Перекрёсток» начинает обслуживать первый миллион московских домохозяйств

X5 Retail Group, одна из крупнейших мультиформатных розничных российских компаний, продолжает пилотный запуск онлайн-супермаркета «Перекресток». Заказать доставку товаров на сайте сети супермаркетов с 4 апреля могут все жители Юго-Запада г. Москвы и некоторых городов Подмосковья, близких к ЮЗАО. В зоне тестирования онлайн-супермаркета находится порядка 1 млн. домохозяйств. Жители других административных округов Москвы, а также ближайшего Подмосковья, получат возможность пользоваться сервисом в течение 2017 года.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!