Яндекс.Директ меняет подход к расчёту ставок

Яндекс.Директ изменил подход к расчёту ставок. С сегодняшнего дня сервис будет показывать ставки, позволяющие получить тот или иной объём трафика, а не место в результатах поиска, как было раньше. Это поможет рекламодателям точнее планировать свой бюджет.

Изменения в расчёте ставок связаны с внедрением в поиск трафаретов — вариантов дизайна результатов поиска. Трафареты различаются расположением и форматом рекламных блоков и используются, когда люди хотят найти и купить товар или услугу. Каждый раз алгоритм выбирает тот трафарет, который больше всего соответствует теме запроса и позволяет привлечь максимум трафика. Сейчас в поиске доступно несколько трафаретов, и их количество будет постепенно расти. На объём рекламы в поиске это никак не повлияет.

Так как дизайн выдачи постоянно меняется, позиция рекламы в поиске уже не связана напрямую с объёмом трафика. Поэтому сервис и поменял подход к расчёту ставки. Сами торги при этом не изменятся. Цена за клик будет формироваться, как и раньше, на основе VCG-аукциона, а более качественные объявления — занимать лучшие места по более низкой цене. При оценке качества рекламы Яндекс анализирует её соответствие запросу, текст, а также содержание страницы, на которую она ведёт.