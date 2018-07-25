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«Яндекс.Директ» начал «переезд» на новый интерфейс

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Яндекс.Вордстат
Яндекс.Вордстат
SEO (управление и аналитика)

Команда «Директа» начала открывать доступ к бета-версии обновленного продукта. Система получила совершенно другой интерфейс, она станет быстрее и умнее.

Главное — в основе всех изменений лежит управление от статистики. «Яндекс» добавил возможность группировать данные и показатели эффективности на одном экране так, как нужно для решения задач специалистов. Это поможет быстро принимать правильные решения — потому что нужные для этого данные будут перед глазами.

Отсюда — новый табличный вид, фильтры и возможность применить массовые операции к выбранному набору рекламных материалов по всему аккаунту.

В бета-версии уже есть:

1. Страница «Мои кампании» в новой табличной верстке с удобной шапкой фильтров, которая позволяет быстро вытащить на первый экран нужные кампании.

2. Удобная навигация по основным объектам с возможностью перехода к Мастеру отчетов. В рамках одной таблицы можно быстро «провалиться» на нужный уровень в структуре аккаунта: от кампаний к группам объявлений и отдельным креативам.

3. Страница фраз, на которой собраны возможность редактирования, мастер ставок, поиск и замена, а также появился новый инструмент «Подбор фраз». Используя статистику поисковых запросов из Wordstat, можно быстро подобрать или расширить набор ключевых слов и минус-фраз.

Кроме того, «Яндекс» переработал самые медленные разделы интерфейса, которые заставляли ждать загрузки данных так, чтобы рекламодателям было проще достичь нужных результатов.

Старый и новый интерфейсы какое-то время будут существовать параллельно — в процессе работы можно будет в любой момент переключаться на старый интерфейс, кликнув по специальной ссылке внизу экрана. Когда тестирование завершится, окончательный «переезд» тоже будет постепенным — обновлять разделы компания будет последовательно, чтобы изменения прошли не мешали работе. В ближайшее время «Яндекс» планирует дать доступ к новому интерфейсу «Директа» всем, а процессов создания и управления кампаниями в будущем будет всё больше.

Компании и сервисы: Яндекс.Вордстат, Яндекс.Директ
Автор: Анна
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