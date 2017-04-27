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Яндекс.Директ начал показывать доход по ecommerce-цели

Команда Яндекса сообщила, что теперь доход по ecommerce-цели «покупка» автоматически отправляется в статистику Директа, это значительно упростит оценку отдачи от рекламных кампаний.

В списке целей Метрики, который доступен в статистике кампании и в Мастере отчетов, появилась новая, автоматически созданная цель — «eCommerce: Покупка (счетчик №ХХХХХ)». Выбрав ее, можно посмотреть доход по ecommerce-цели. При этом доход по ecommerce-цели будет учитываться и в совокупном доходе по всем целям:

Раньше доход по ecommerce-цели можно было передавать с помощью дополнительного поля goal_id: сейчас от него лучше отказаться, чтобы «лишняя» цель не мешала в интерфейсе.

В скором времени в Яндекс.Директ будет добавлена полноценная поддержка ecommerce-целей: их можно будет использовать в автостратегиях, для корректировок ставок и для настройки показов в сетях.

Автор: Анна
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