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Яндекс.Директ научился превращать изображения в видео

Яндекс.Директ теперь умеет превращать в видео абсолютно все текстовые объявления с картинками. В ближайшее время видеодополнения, созданные из простых изображений, появятся в группах объявлений и начнут показываться в Видеосети Яндекса.

Так же, как и видеодоплнения, новые ролики будут показываться в формате мультиролл в видеоконтенте — к примеру, в трейлерах фильмов на КиноПоиске, и в формате In-page — на текстовых страницах сайтов Видеосети.

Система будет автоматически собирать анимированный блок продолжительностью 10 секунд из уже имеющихся в объявлении текста и картинки. Юзеру не нужно будет заливать собственную видеоподложку или выбирать ее из библиотеки Яндекса. Не потребуется даже дополнительных настроек — достаточно просто добавить в объявление картинку, и оно превратится в короткий ролик.

Управлять показами можно будет с помощью корректировки ставок для видео — эта возможность скоро появится в интерфейсе сервиса. Также команда Яндекса добавит видеодополнения по умолчанию ко всем объявлениям с картинками. Если пользователь захочет отказаться от них по каким-то причинам, то управлять трафиком в Видеосети можно будет с помощью корректировок от −50% до 1200% (отключить показ видеодополнений или получить больше показов по кампании или группе кампаний).

Автор: Анна
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