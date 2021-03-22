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Яндекс.Директ обновил принцип выбора фразы и объявления

Яндекс.Директ теперь выбирает фразы и объявления на поиске по близости фразы к запросу пользователя, а не по ставке. Благодаря этому рекламодатели смогут получать клики по фразам, которые лучше подходят по семантике к запросам и зачастую являются более выгодными. А кросс-минусовка в кампаниях будет работать автоматически.

Как это работает:

Если к поисковому запросу пользователя Директ подобрал две или больше фраз из объявлений, то система выберет ту, что лучше подходит по семантике:

Раньше, чтобы решить ту же задачу и не показывать объявления в ответ на запросы со словом «дешево» по завышенной ставке, рекламодателям приходилось делать кросс-минусовку внутри своего списка фраз. Теперь можно сразу показать правильное объявление по желаемой ставке, не тратя время на добавление минус-фраз.

Это поможет быстрее запускать новые рекламные кампании и позволит точнее управлять рекламой на поиске. Настройки существующих кампаний никак не изменятся.

Существующие минус-слова продолжат работать. Новый способ выбора фраз и объявлений не мешает минус-словам, если они уже есть в кампании.

На уровне кампании можно управлять тем, как выбираются фразы — для этого есть специальная опция в интерфейсе:

На уровне группы объявлений Директ теперь всегда выбирает самую близкую к запросу фразу. И группа заходит в аукцион со ставкой этой фразы. Можно провести тонкую настройку с помощью фраз в кавычках — они максимально близки к запросу, но могут ограничить объем трафика.

Автор: Анна
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