Яндекс.Директ ответил на самые частые вопросы о поведенческих факторах

В июне 2017 года Яндекс.Директ увеличил вес поведенческих факторов в ранжировании рекламы на поиске. Это изменение вызвало много вопросов. Яндекс ответил на самые частые из них.

1. Будут ли у объявлений сильно меняться позиции?

В Яндексе заверили, что позиции не могут сильно измениться из-за учёта поведения пользователей. На место показа в первую очередь влияют хорошо знакомые рекламодателям факторы: ставка, кликабельность и качество объявления. Кроме того, на позицию влияют не только предпочтения пользователя, но и количество конкурентов сайта в регионе показа, их ставки с учётом повышающих и понижающих корректировок, степень соответствия запросу и стратегия показов.

2. Как найти свои объявления на поиске?

Есть 7 способов найти объявление:

1. Убедитесь, что активизация прошла успешно. Между включением кампании и её появлением в результатах поиска проходит некоторое время. Если объявления в статусе «Идёт активизация», они действительно пока не показываются. Дождитесь статуса «Идут показы».

2. Посмотрите «Среднюю позицию» в Мастере отчетов. Это самый надёжный способ быстро проверить показы для всех интересующих вас объявлений.

Значение средней позиции выражается десятичной дробью: чем меньше цифра, тем выше вы показываетесь. Скажем, число 2,7 означает, что объявление чаще всего занимает второе или третье место спецразмещения, а число 6,9 — что объявление обычно показывается внизу блока гарантии.

Если число больше 8, рекламу не получится найти на первой странице результатов поиска. Поищите в динамических показах и на странице «Все объявления».

3. Проверьте, где вы и который час. Текущее время, день недели и ваш регион при проверке не всегда соответствуют тем, которые заданы в настройках показов рекламы.

4. Дневной бюджет ещё остался? Его может недоставать для непрерывных показов. Возможно, вы уже потратили дневной лимит или выбрали «Распределённый режим расходов», при котором система иногда автоматически останавливает показы, чтобы денег хватило до конца дня.

Временные остановки показов из-за нехватки средств случаются и при автоматическом, и при ручном управлении ставками. При каждой остановке Директ присылает уведомление вам на почту.

5. Сбросьте куки, проверьте выдачу на другом устройстве, в другом браузере или на чужом компьютере. Этот приём может помочь, если дело касается «застрявшего» в браузере кеша, поведенческих факторов и корректировок ставок. Возможно, вы оказались нецелевой аудиторией для своей рекламы или входите в особенно ценный сегмент аудитории конкурентов. Если со статистикой показов и средней позицией объявлений всё хорошо, но у вас не получается в этом убедиться, начинайте исключать факторы, которые на это влияют.

6. Проверьте, всё ли нормально с IP. Иногда источником проблемы может быть IP-адрес (например, если он ошибочно приписан к нецелевому региону). При подозрении на эту причину можно сообщить об этом через форму обратной связи (для проведения проверки).

7. Проверьте минус-фразы и операторы. Дьявол кроется в деталях. Если вы увлеклись использованием операторов или не глядя скопировали чужой список «проверенных» минус-слов, вы с большой вероятностью не только потеряете часть полезной аудитории, но и сами не увидите своё объявление.

Скажем, вы зафиксировали оператором «плюс» предлог в ключевой фразе Квартиры +в Клину, а рекламу ищете по запросу Квартиры Клин купить.

Бывает и обратное — вы случайно добавили предлог в минус-фразы, а в ключевых словах не закрепили такой же предлог операторами. Объявление с ключевой фразой автомат по продаже контактных линз с минус-словом -!по будет показываться только тем, кто задает запросы без предлога (например, продажа контактных линз автомат).

Будьте осторожны с такими настройками и внимательно проверяйте список минус-фраз, если показов подозрительно мало. Кстати, вот отличный вебинар о подборе ключевых слов с примерами и полезный практикум по работе с операторами.