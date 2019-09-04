Яндекс.Директ пополнился аудиорекламой

В Директе появилась возможность купить аудиорекламу. Реклама размещается по аукционной модели с оплатой за тысячу прослушиваний на медийных проектах Яндекса — Музыке и Радио.

Аудиореклама позволяет донести сообщение до пользователя эффективнее, чем многие другие форматы, поскольку она не боится «баннерной слепоты»: в каждый момент времени играет только один ролик. Рекламу на Музыке нельзя пропустить, поэтому рейтинг её дослушивания достигает 98,5%.

Другое важное преимущество аудиорекламы в Директе — возможность не переплачивать за нецелевые контакты за счёт точных таргетингов: по географии, полу, возрасту, уровню дохода и другим поведенческим признакам. Например, можно нацеливать аудиоролики на людей, которые находятся рядом с определённым адресом, или на людей, которые искали в интернете определённые товары и услуги или заходили на сайт рекламодателя.

«Мы продолжаем развивать Директ как единую платформу для работы со всеми видами рекламы. Ранее в нём появилась видеореклама, наружная реклама и медийные кампании, в том числе на главной Яндекса. А с сегодняшнего дня — ещё и аудиореклама, которая за счет возможностей Директа становится прозрачным и измеримым инструментом с контролируемым результатом— говорит руководитель группы развития рекламных продуктов Яндекса Владимир Мосин. — Рекламодателям она даст дополнительный охват в кросс-канальных кампаниях».

В Директе для рекламодателей доступны два формата аудиорекламы: обычный аудиоролик и ролик с интерактивным баннером, с которого можно перейти на сайт. Максимальная длина ролика — 30 секунд.