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Яндекс.Директ представил мобильный интерфейс Мастера кампаний

У Мастера кампаний Яндекс.Директа появился мобильный интерфейс. Теперь рекламодатели смогут запускать кампании откуда угодно и в любое время.

Мастером кампаний можно пользоваться на любом мобильном устройстве — привычный интерфейс сервиса теперь полностью адаптирован для небольших экранов. Рекламодатели смогут создавать эффективную рекламу когда угодно, буквально на ходу. Яндекс позаботится о том, чтобы объявления выглядели красиво и привлекали подходящую аудиторию.

Команда Директа продолжает работать над мобильными сценариями. Скоро она порадует обновлениями специалистов, которые используют тонкие настройки кампаний и работают не только в Мастере.

Напомним, Яндекс.Директ запустил инструмент для быстрой и удобной настройки рекламы — Мастер кампаний в апреле текущего года. Он предназначен прежде всего для представителей малого и среднего бизнеса. С его помощью можно легко и быстро запустить рекламную кампанию, без погружения во все тонкости рекламных настроек.

Автор: Анна
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