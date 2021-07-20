Яндекс.Директ представил мобильный интерфейс Мастера кампаний

У Мастера кампаний Яндекс.Директа появился мобильный интерфейс. Теперь рекламодатели смогут запускать кампании откуда угодно и в любое время.

Мастером кампаний можно пользоваться на любом мобильном устройстве — привычный интерфейс сервиса теперь полностью адаптирован для небольших экранов. Рекламодатели смогут создавать эффективную рекламу когда угодно, буквально на ходу. Яндекс позаботится о том, чтобы объявления выглядели красиво и привлекали подходящую аудиторию.

Команда Директа продолжает работать над мобильными сценариями. Скоро она порадует обновлениями специалистов, которые используют тонкие настройки кампаний и работают не только в Мастере.

Напомним, Яндекс.Директ запустил инструмент для быстрой и удобной настройки рекламы — Мастер кампаний в апреле текущего года. Он предназначен прежде всего для представителей малого и среднего бизнеса. С его помощью можно легко и быстро запустить рекламную кампанию, без погружения во все тонкости рекламных настроек.