Яндекс.Директ представил новый инструмент — видеоконструктор

В «Яндекс.Директе» появился видеоконструктор. В нем можно создавать видеоролики на основе готовых шаблонов — достаточно поменять текст и картинки на свои. Новая функция уже доступна в открытой бете, а до конца марта будет открыта для всех рекламодателей. Этот инструмент будет полезен компаниям разного масштаба, в том числе малому и среднему бизнесу, отметили в пресс-службе «Яндекс.Директа».

Видеоконструктор пригодится, если у рекламодателя нет ресурсов на съемку и монтаж роликов — они создаются из статичных изображений. Такие ролики подойдут как для медийной, так и перформанс-рекламы в «Директе», пояснили в компании.

В инструменте доступно 15 универсальных шаблонов. В них можно менять текст, картинки, лого, цвета и другие объекты, а также выбирать анимацию. Кроме этого, на ролик можно наложить свою аудиодорожку. Максимальная длительность ролика в бета-тестировании — 15 секунд.

В дальнейшем в конструкторе появится больше шаблонов и опций для редактирования, в том числе возможность создавать ролики без использования готовых макетов, а также загружать видеофайлы.