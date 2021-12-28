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Яндекс.Директ прекращат показы товарных дополнений в текстово-графических и динамических объявлениях

C 30 декабря Яндекс.Директ прекращает показывать товарные дополнения в текстово-графических и динамических объявлениях. Сообщение об этом появилось в Яндекс.Справке.

Объявления продолжат показываться в текстовом формате на поиске, но карточек товаров в них больше не будет.

Раньше они могли выглядеть так:

С 30 декабря карточки товаров будут показываться в товарной галерее, которая стала новым местом показа рекламы. Галерея объединяет карточки товаров с Яндекс.Маркета и динамические объявления из Директа.

Автор: Анна
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