Яндекс.Директ расширяет бонусную программу

Команда Яндекс.Директа сообщила о расширении условий бонусной программы. Теперь каждый рекламодатель может вернуть себе на счёт 4% от оборота кампании с любыми ключевыми целями, и таким образом получить больше отдачи от рекламы без дополнительных затрат.

Раньше на счёт в Директе возвращались 4% от оборота кампаний с ключевыми целями «Посещение страниц», «JavaScript-событие», «eCommerce: покупка» или «Звонок». А теперь в программе участвуют кампании с абсолютно любыми ключевыми целями.

Кроме того, проценты с оборота можно получить и за рекламу мобильных приложений, и за кампании с конверсионными стратегиями. Подключившись к Процентам в Директе, можно получить до 10% вложенных в рекламу средств обратно на счёт и увеличить свой бюджет на рекламу.

Участвовать в бонусной программе могут все рекламодатели РФ. Даже те, кто пользуется услугами рекламного агентства.