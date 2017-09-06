«Яндекс.Директ» рассказал как работают вторые заголовки

Недавно рекламодатели «Яндекс.Директа» получили возможность использовать два заголовка. Теперь специалисты Яндекса решили помочь пользователям разобраться, как работают вторые заголовки в сочетании с подстановкой части текста в заголовок, которую многие уже используют в своих кампаниях.

Как работают подстановки

Представьте, что используете и второй заголовок, и подстановку части текста, включив шаблоны, чтобы подставлять в объявление ключевые фразы.

В этом случае Директ попробует показать объявление с двумя заголовками.

Два заголовка

В случае, если ключевая фраза оказалась слишком длинной и второй заголовок не вписывается по ширине, система попытается подставить к заголовку первую часть текста объявления. Если первое предложение также окажется слишком длинным, Директ попробует показать в заголовке домен.

У рекламы почти всегда есть шанс показаться с расширенным заголовком. Одно из важных условий здесь — это хорошая сочетаемость со всеми вариантами подстановок. Проверить, как реклама будет смотреться в поиске, можно в превью в интерфейсе. Яндекс рекомендует в первую очередь обращать внимание на десктопную версию из-за нюансов верстки.

В будущем команда Директа планирует передавать по API и опубликовать полный справочник с указанием пиксельной ширины разных символов.

Несколько советов по повышению эффективности объявлений: