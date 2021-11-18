Яндекс.Директ сменил логотип и визуальный стиль

Яндекс.Директ впервые за 20 лет сменил логотип. Новый знак символизирует контакт рекламодателя и пользователя, рост эффективности и пользу рекламы, говорится в телеграм-канале рекламных технологий Яндекса.

«Редизайн большого работающего продукта — рискованный процесс. Пользователи привыкли к расположению элементов и сценариям, изменения в которых могут вызвать возмущение. Поэтому мы внедряли редизайн поэтапно. Сначала протестировали новую стилистику, затем — конкретные улучшения в функциональности. Финальным изменением стали шапка, меню и новый логотип платформы». Илья Наринский, арт-директор рекламных продуктов Яндекса

Старый логотип концептуально не менялся более 20 лет и изображал бумажное объявление. Новым знаком стала стрелка, которая ассоциируется с курсором, с кликом и движением графика вверх. Аудитория быстро понимает эти образы. Стрелка динамична, указывает направление и передает движение, указывает на правильные решения.

Новый дизайн команда рекламных продуктов разработала самостоятельно. Он уже применяется в интерфейсе Директа, а также будет применяться во внешних коммуникациях.