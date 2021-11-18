+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Дизайн и юзабилити RSS

Яндекс.Директ сменил логотип и визуальный стиль

Яндекс.Директ впервые за 20 лет сменил логотип. Новый знак символизирует контакт рекламодателя и пользователя, рост эффективности и пользу рекламы, говорится в телеграм-канале рекламных технологий Яндекса.

«Редизайн большого работающего продукта — рискованный процесс. Пользователи привыкли к расположению элементов и сценариям, изменения в которых могут вызвать возмущение. Поэтому мы внедряли редизайн поэтапно. Сначала протестировали новую стилистику, затем — конкретные улучшения в функциональности. Финальным изменением стали шапка, меню и новый логотип платформы».

Илья Наринский, арт-директор рекламных продуктов Яндекса

Старый логотип концептуально не менялся более 20 лет и изображал бумажное объявление. Новым знаком стала стрелка, которая ассоциируется с курсором, с кликом и движением графика вверх. Аудитория быстро понимает эти образы. Стрелка динамична, указывает направление и передает движение, указывает на правильные решения.

Новый дизайн команда рекламных продуктов разработала самостоятельно. Он уже применяется в интерфейсе Директа, а также будет применяться во внешних коммуникациях.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику

Яндекс.Маркет поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику

На Яндекс.Маркете пользователи теперь могут проверить, поместится ли большая бытовая техника и электроника там, где её планируют поставить после покупки. Это можно увидеть в приложении сервиса с помощью режима дополненной реальности (AR) — маркетплейс создал больше 32 тыс. 3D-моделей разной крупногабаритной техники.

далее →

12 октября / Комментарии
Mail.ru Group провела ребрендинг и стала VK

Mail.ru Group провела ребрендинг и стала VK

Mail.ru Group объявила о смене своего названия на VK, который становится единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании — некоторые продукты будут переименованы, остальной сервис будет связан через логотип и коммуникации. Нейминг был выбран вследствие его «узнаваемости», «перспективности» и «универсальности».

далее →

28 сентября / Комментарии
«Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг

«Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг

Ритейлер «Ситилинк» объявляет о начале ребрендинга. Изменения будут внедрены поэтапно и коснутся визуального стиля бренда, промокоммуникаций и позиционирования. Последний редизайн логотипа и фирменного стиля компания проводила в 2016 году.

далее →

16 сентября / Комментарии
ВКонтакте представила обновлённую версию подборок для магазинов

ВКонтакте представила обновлённую версию подборок для магазинов

ВКонтакте обновила подборки товаров — инструмент, который помогает упорядочить ассортимент в магазинах платформы. Теперь подборками можно управлять с мобильных устройств, чтобы ещё быстрее рассказывать о новинках и акциях. Изменения коснулись и десктопной версии. На ней стало проще создавать и дополнять подборки, а также перемещать и удалять товары. 

далее →

23 июля / Комментарии
Яндекс.Маркет ввел новые правила для карточек товаров

Яндекс.Маркет ввел новые правила для карточек товаров

Яндекс.Маркет упростил создание карточек товаров. Фотографии теперь могут быть на любом фоне — а не только на белом или прозрачном. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!