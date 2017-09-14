Яндекс.Директ упростил создание и редактирование объявлений

Команда Яндекс.Директа сообщила о добавлении в интерфейс сервиса возможности указать в одном общем окне максимальную цену клика на все условия, чтобы быстрее отправить рекламу на модерацию и начать показы.

Теперь, задав максимальную ставку и сохранив объявление, его можно автоматически отправить на модерацию или в показы. А потом, на странице кампании уже можно назначать индивидуальные ставки для разных условий показа.

В новом поле на странице кампании можно ограничить цену клика для всех новых условий показа группы (фраз и условий подбора аудитории). Если условия не менялись при редактировании группы, их ставки тоже сохранятся.

В кампаниях с автоматическими стратегиями на втором шаге редактирования задается приоритет для фразы. Сейчас эта опция будет доступна на странице кампании.

Все описанные изменения в интерфейсе появятся примерно через неделю.