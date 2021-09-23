Яндекс.Директ упростил создание умных товарных объявлений

Яндекс.Директ упростил создание смарт-баннеров — теперь для их формирования достаточно ссылки на сайт.

Товарные объявления создаются автоматически на основе контента указанного сайта, так что создавать фид и загружать его в Директ больше не обязательно.

Теперь можно выбирать, настраивать объявления на основе фида или данных сайта. Директ проанализирует содержимое площадки, отследит наличие товара и сформирует объявления.

Процесс создание креативов также был упрощен. Теперь Директ автоматически формирует все креативы для товарных объявлений. К ним можно добавить логотип или показывать с фавиконом.

Как настроить

Чтобы запустить кампанию со смарт-баннерами на основе контента сайта, просто добавьте адрес сайта и укажите страницы для рекламы на этапе создания группы объявлений. Используйте все страницы сайта или группы страниц.

Запустить автоматические товарные объявления по группам страниц помогут правила отбора:

По цене. Используйте фильтр по стоимости. Например, формируйте объявления только для товаров дороже 1000 ₽.

Используйте фильтр по стоимости. Например, формируйте объявления только для товаров дороже 1000 ₽. По последовательности символов. Создавайте объявления для страниц с товаром, в адресе которых есть определенная последовательность символов. Например, с товарами конкретного бренда.

Создавайте объявления для страниц с товаром, в адресе которых есть определенная последовательность символов. Например, с товарами конкретного бренда. По заголовку. Автоматически создавайте объявления для страниц, заголовок которых соответствует определенной последовательности символов. Например, содержит информацию об акции.

По данным Яндекса, на этапе тестирования смарт-баннеры, созданные на основе контента сайта, показали высокую конверсионность. У интернет-магазина товаров для дома 55% целевых действий с сайта пришлись на этот тип объявлений, а стоимость действия (CPA) оказалась на 23% ниже среднего показателя. У продавца промышленного оборудования доля конверсий была 27%, а стоимость целевого действия — в 15 раз ниже средней.