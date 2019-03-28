+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Яндекс.Директ закончил тестирование текстово-графических объявлений с ценой

Яндекс.Директ закончил тестирование текстово-графических объявлений с ценой, теперь они будут показываться в товарной галерее на постоянной основе.

Для удобной работы с ценами появилось массовое редактирование, которое упростит заполнение и контроль цен в объявлениях. Раньше для изменения цены в объявлении требовалось заново пройти модерацию текста объявления — теперь цена будет проходить проверку отдельно.

«Показы в товарной галерее дают в среднем +5% к конверсионности и −6% CPA по сравнению с показами только на поиске», — говорится в сообщении компании.

Кроме нового интерфейса, массовое редактирование цен в объявлениях доступно в API. Редактировать цену одного объявления можно в новом и старом интерфейсе Директа.

Текстово-графические объявления с ценой могут показываться:

  • В товарной галерее, если добавлены цены и изображения товаров.На это место показов текстово-графические объявления попадают наряду со стандартными форматами товарной галереи — предложениями Маркета, динамическими объявлениями и смарт-баннерами. При этом они могут появляться одновременно и в рекламном блоке на поиске, и в колдунщике, обеспечивая дополнительный целевой трафик.
  • Над и под результатами поиска. В данном случае цена будет выглядеть одним из дополнений к рекламе — как телефон или быстрые ссылки. Опция позволит выделить объявление визуально и сэкономить символы в текстах и заголовках объявлений.
  • В Рекламной сети Яндекса. Здесь с ценой могут показываться любые текстово-графические объявления — сейчас трестируются разные варианты рекламных блоков. В ближайшее время цены появятся во всех форматах объявлений РСЯ.

Цены для всех мест размещения можно заполнять в местной валюте, а также подчеркнуть выгоду вашего предложения, если кроме обычного поля «Цена» заполнить поле «Старая цена».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 марта / Комментарии
Яндекс запускает сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

Яндекс запускает сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

Яндекс запускает новый проект «Яндекс.Шеф», пользователи которого смогут заказать доставку продуктов для ужина и рецептов для его приготовления. «Яндекс.Шеф» создан на базе «Партии еды», 83,3% которой принадлежат «Яндекс.Такси».

далее →

26 марта / Комментарии
Ситилинк запустил сервис продажи электронных ключей

Ситилинк запустил сервис продажи электронных ключей

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, запустил сервис продажи электронных ключей по модели ESD для корпоративных клиентов.

далее →

20 марта / Комментарии
«220 Вольт» подключился к Amazon

«220 Вольт» подключился к Amazon

ГК «220 Вольт» запустила продажи на Amazon. Ретейлер стал первым в отечественном DIY-секторе, кто предложил свои товары на самой популярной торговой Интернет-площадке.

далее →

20 марта / Комментарии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в офлайн-магазинах

«Яндекс» запустит приложение для покупок в офлайн-магазинах

«Яндекс» планирует запуск приложения "Суперчек", которое позволит заказать и оплатить товары из традиционных розничных магазинов.

далее →

20 марта / Комментарии
Instagram позволит совершать покупки не выходя из приложения

Instagram позволит совершать покупки не выходя из приложения

Instagram в тестовом режиме запустил новую функцию — пользователи могут совершать покупки, не покидая приложение. Пока сервис работает только в США на ограниченном количестве марок.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!