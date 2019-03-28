Яндекс.Директ закончил тестирование текстово-графических объявлений с ценой, теперь они будут показываться в товарной галерее на постоянной основе.

Для удобной работы с ценами появилось массовое редактирование, которое упростит заполнение и контроль цен в объявлениях. Раньше для изменения цены в объявлении требовалось заново пройти модерацию текста объявления — теперь цена будет проходить проверку отдельно.

«Показы в товарной галерее дают в среднем +5% к конверсионности и −6% CPA по сравнению с показами только на поиске», — говорится в сообщении компании.

Кроме нового интерфейса, массовое редактирование цен в объявлениях доступно в API. Редактировать цену одного объявления можно в новом и старом интерфейсе Директа.

Текстово-графические объявления с ценой могут показываться:

В товарной галерее , если добавлены цены и изображения товаров.На это место показов текстово-графические объявления попадают наряду со стандартными форматами товарной галереи — предложениями Маркета, динамическими объявлениями и смарт-баннерами. При этом они могут появляться одновременно и в рекламном блоке на поиске, и в колдунщике, обеспечивая дополнительный целевой трафик.

, если добавлены цены и изображения товаров.На это место показов текстово-графические объявления попадают наряду со стандартными форматами товарной галереи — предложениями Маркета, динамическими объявлениями и смарт-баннерами. При этом они могут появляться одновременно и в рекламном блоке на поиске, и в колдунщике, обеспечивая дополнительный целевой трафик. Над и под результатами поиска . В данном случае цена будет выглядеть одним из дополнений к рекламе — как телефон или быстрые ссылки. Опция позволит выделить объявление визуально и сэкономить символы в текстах и заголовках объявлений.

. В данном случае цена будет выглядеть одним из дополнений к рекламе — как телефон или быстрые ссылки. Опция позволит выделить объявление визуально и сэкономить символы в текстах и заголовках объявлений. В Рекламной сети Яндекса. Здесь с ценой могут показываться любые текстово-графические объявления — сейчас трестируются разные варианты рекламных блоков. В ближайшее время цены появятся во всех форматах объявлений РСЯ.

Цены для всех мест размещения можно заполнять в местной валюте, а также подчеркнуть выгоду вашего предложения, если кроме обычного поля «Цена» заполнить поле «Старая цена».