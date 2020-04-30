«Яндекс.Директ» запускает бета-тестирование новой опции — «Оплата за конверсии»

«Яндекс» запустил открытое тестирование оплаты рекламных кампаний по модели CPA — за конверсии. Это решение позволяет рекламодателям перейти от оплаты за тысячу показов или клики к оплате за достижение конкретных целей: добавление товара в корзину, заполнение лид-формы и других.

Оплату за конверсии можно подключить для всех основных типов кампаний: текстово-графических, динамических объявлений и смарт-баннеров. Для каждой рекламной кампании необходимо выбрать одну цель. Желаемую цену конверсии рекламодатель указывает самостоятельно. Плата будет списываться за привлечение нужного объема действий.