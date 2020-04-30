«Яндекс.Директ» запускает бета-тестирование новой опции — «Оплата за конверсии»
«Яндекс» запустил открытое тестирование оплаты рекламных кампаний по модели CPA — за конверсии. Это решение позволяет рекламодателям перейти от оплаты за тысячу показов или клики к оплате за достижение конкретных целей: добавление товара в корзину, заполнение лид-формы и других.
Оплату за конверсии можно подключить для всех основных типов кампаний: текстово-графических, динамических объявлений и смарт-баннеров. Для каждой рекламной кампании необходимо выбрать одну цель. Желаемую цену конверсии рекламодатель указывает самостоятельно. Плата будет списываться за привлечение нужного объема действий.
«Мы понимаем, насколько непросто нашим клиентам поддерживать стабильность доходов в сегодняшней ситуации. Чтобы помочь им в привлечении заказов, мы открываем возможность оплаты за конверсии раньше намеченного срока. Эта опция поможет рекламодателям вкладывать средства в достижение только нужных целей, тем самым повышая эффективность управления бюджетом.
Для оплаты конверсий в рамках бета-теста необходимо, чтобы недельного бюджета хватало для покупки 20 конверсий. Если алгоритм найдет меньше конверсий, бюджет не израсходуется полностью, а рекламодатель заплатит только за фактические действия».
Дмитрий Качмар, коммерческий директор «Яндекса»