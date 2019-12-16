«Яндекс.Директ» запустил конструктор турбо-сайтов

Рекламодатели «Яндекс.Директа» смогут бесплатно создавать турбо-сайты с помощью конструктора. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На одном сайте пользователи смогут объединить свои турбо-страницы и настраивать на них рекламу. Это можно будет сделать в одном интерфейсе.

Продающие «турбо-сайты» оптимально адаптированы под мобильные устройства и загружаются моментально независимо от скорости интернета, объяснили в «Яндексе». Они позволяют объединить несколько разделов с разной информацией, категориями товаров или акциями под одним доменом.

«Турбо-сайт» помогает создать лендинг для рекламы товаров и услуг с отдельным адресом. При этом навыки разработки не нужны — хостинг, аналитика и другие функции уже встроены в «турбо-сайт».

В качестве примера «Яндекс» создал свой «турбо-сайт». В компании говорят, что сборка сайта заняла 20 минут.

Среди доступных инструментов «Яндекс» называет сквозные секции для верхнего и нижнего меню на всех страницах, наличие корзины и формы заказа на всех страницах, библиотеки сохранённых секций, которая хранит заголовки с вариантами контента и оформления, и возможность переносить страницы из одной папки в другую.