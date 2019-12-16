+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

«Яндекс.Директ» запустил конструктор турбо-сайтов

Рекламодатели «Яндекс.Директа» смогут бесплатно создавать турбо-сайты с помощью конструктора. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На одном сайте пользователи смогут объединить свои турбо-страницы и настраивать на них рекламу. Это можно будет сделать в одном интерфейсе.

Продающие «турбо-сайты» оптимально адаптированы под мобильные устройства и загружаются моментально независимо от скорости интернета, объяснили в «Яндексе». Они позволяют объединить несколько разделов с разной информацией, категориями товаров или акциями под одним доменом.

«Турбо-сайт» помогает создать лендинг для рекламы товаров и услуг с отдельным адресом. При этом навыки разработки не нужны — хостинг, аналитика и другие функции уже встроены в «турбо-сайт».

В качестве примера «Яндекс» создал свой «турбо-сайт». В компании говорят, что сборка сайта заняла 20 минут.

Среди доступных инструментов «Яндекс» называет сквозные секции для верхнего и нижнего меню на всех страницах, наличие корзины и формы заказа на всех страницах, библиотеки сохранённых секций, которая хранит заголовки с вариантами контента и оформления, и возможность переносить страницы из одной папки в другую.

«Конструктор особенно интересен среднему и малому бизнесу, то есть небольшим магазинам, которые продают товары и услуги, — рассказала пресс-секретарь „Яндекса“ Анастасия Назаренко. — Главное — иметь аккаунт пользователя „Директа“».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 января / Комментарии
Алексей Мордашов собирается создать собственный маркетплейс «в духе Amazon»

Алексей Мордашов собирается создать собственный маркетплейс «в духе Amazon»

Российский олигарх, основной владелец и глава «Северстали» Алексей Мордашов собирается создать собственный маркетплейс по аналогу с американским Amazon Джеффа Безоса. Ожидается, что он будет торговать в основном продуктами питания и авиабилетами.

далее →

16 декабря 2019 / Комментарии
Безопасность в ритейле: угрозы и методы борьбы с ними

Безопасность в ритейле: угрозы и методы борьбы с ними

Предновогодние скидки привлекают в магазины не только покупателей, бьет рекорды и сезонная активность хакеров. Чтобы очередная пятница не стала для организации по-настоящему черной, стоит подумать о мерах безопасности.

далее →

10 декабря 2019 / Комментарии
Ozon уходит в облака

Ozon уходит в облака

Интернет-платформа Ozon переносит тестовые и разработческие окружения в Яндекс.Облако — это позволит компании сделать процессы разработки еще более быстрыми и гибкими. В будущем компания планирует перевести туда же часть production систем — это позволит быстро наращивать мощности в высокий сезон, когда нагрузка на ИТ-инфраструктуру возрастает в разы.

далее →

28 ноября 2019 / Комментарии
Сервис «Юла» запустил видеозвонки для оценки качества товара

Сервис «Юла» запустил видеозвонки для оценки качества товара

Сервис объявлений «Юла» (принадлежит Mail.ru Group) запустил видеозвонки. Они предназначены для того, чтобы покупатель смог сразу оценить качество товара, не тратя времени на встречу с продавцом. 

далее →

22 ноября 2019 / Комментарии
Опубликован ТОП-200 лучших веб-студий по версии Рейтинга Рунета

Опубликован ТОП-200 лучших веб-студий по версии Рейтинга Рунета

21 ноября независимый проект Рейтинг Рунета в очередной раз опубликовал ежегодный Рейтинг веб-студий, который позволяет заказчикам сайтов сориентироваться с выбором подрядчиков.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!