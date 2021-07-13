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«Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии

«Яндекс.Директ» добавил возможность оплаты за конверсии. Компания сообщила, что это часть стратегии «Целевая доля рекламных расходов». Под долей рекламных расходов (Cost revenue ratio, CRR) понимается отношение суммы расходов на рекламу к доходу, который она принесла.

Стратегия подойдет тем, кто передает доход через «Метрику» и у кого есть четкие KPI на CRR. В первую очередь речь идет об онлайн-магазинах и маркетплейсах. Наиболее подходящими форматами компания называет смарт-баннеры и динамические объявления. Минимальными показателями для кампании считаются 200 кликов и 10 конверсий в неделю.

При выборе данной модели клиент оплачивает только определенный фиксированный процент за достижение цели пользователем. Среди доступных целей — количество просмотров, посещение страниц, клики на адреса / номера телефонов, переходы в популярные социальные сети, возврат из платежной системы и другие.

Стратегия будет списывать деньги только за достижение цели и выдерживать фиксированную долю расходов на рекламу. Например, менеджер цветочного интернет-магазина еженедельно получает 40 заказов по телефону и через мессенджеры, а выручка составляет 40 тыс. руб. Это означает, что в среднем один звонок или запрос приносит магазину тысячу рублей. Если менеджер готов потратить на рекламу 15% от этой суммы, то средняя стоимость размещения не превысит заданную планку CRR.

В «Яндексе» добавили, что система автоматически соберет данные о динамическом доходе магазина и рассчитает инвестиции в рекламу не выше заданного процента.

Автор: Анна
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