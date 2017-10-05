Яндекс.Директ запустил платную услугу по созданию рекламных кампаний

Яндекс запустил в эксперименте платную услугу по созданию рекламных кампаний. Как сообщается в блоге Рекламных технологий, некоторым новым клиентам компания предлагает платную услугу по созданию рекламы с нуля.

Эксперимент рассчитан в первую очередь на владельцев малого и среднего бизнеса — людей, которые не захотели нанимать специалистов по контекстной рекламе и начали размещение в одиночку. Многие из таких новичков надолго застревают на этапе создания кампании и в итоге сдаются еще до старта показов. Теперь они смогут за небольшую сумму купить услуги профессионала и получить настройки «под ключ».

Воспользовавшись предложением Яндекса, рекламодатель получит готовую к запуску рекламную кампанию от квалифицированного специалиста. По каким запросам лучше показывать рекламу, как исключить показы нецелевой аудитории, о чем говорить в текстах объявлений, чтобы по ним чаще переходили на сайт, какие дополнительные элементы сделают рекламу еще привлекательнее — все это продумывают специалисты сервиса.

Стоимость работ фиксированная: от 3000 до 10 000 рублей в зависимости от того, сколько товаров или услуг хочет рекламировать заказчик.

Пока услуга доступна только небольшой доле клиентов, которые увидели тизер под своим логином в Директе — система выбирает их автоматически. Одной из задач этого эксперимента является подготовка почвы для роста бизнеса, чтобы в дальнейшем у его владельца появились ресурсы и мотивация на постоянной основе вложиться в профессиональное ведение кампаний. Услуга является разовой и должна помочь рекламодателю не разочароваться в Директе на самом старте и быстрее увидеть его эффективность.