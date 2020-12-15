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«Яндекс.Директ» запустил таргетинг по жанрам и тематикам

В «Яндекс.Директе» появился таргетинг по жанрам и тематикам. Новое условие доступно в медийных кампаниях — баннерной и видеорекламе — и работает при размещении в видеоконтенте или на веб-страницах.

Контекстный таргетинг позволяет продвигать продукты, ориентируясь на тематику видеоконтента или страниц, которые просматривают пользователи. Он стал особенно актуален на фоне отказа крупнейших интернет-игроков от сторонних cookies. За последний год о различных мерах защиты от рекламной слежки объявили Google, Mozilla и Apple.

Кроме того, контекстный таргетинг может помочь, если пользователь новый и о его интересах еще ничего неизвестно или когда он посещает страницы в режиме инкогнито. В таких сценариях рекламодатель не может опираться на привычные социально-демографические, поведенческие и другие признаки.

Для разметки текста и видеоконтента «Яндекс» использует технологии машинного обучения и компьютерного зрения. Одна нейронная сеть предсказывает жанр и категорию ролика по его названию и описанию, другая — по последовательным кадрам. Модель постоянно дообучается по новым реальным данным. Ежедневно часть видеоконтента, в котором была показана реклама, анализируется с помощью «Яндекс.Толоки», а результаты передаются нейросети.

Таргетинг по жанрам и тематикам работает независимо от показа по профилю пользователей — выбрать оба условия одновременно не получится.

Автор: Анна
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