Яндекс.Директ открыл бонусную программу для всех рекламодателей
Команда Яндекс.Директа сообщила, что с 1 апреля участниками бонусной программы стали все российские рекламодатели. Заполнять заявку на подключение больше не нужно.
За что начисляются бонусы:
- 10% с оборота рекламы мобильных приложений;
- 8% с оборота кампаний с конверсионными стратегиями;
- 4% с оборота кампаний с ключевыми целями Метрики.
Для получения бонусов необходимо настроить и запустить рекламу с одним из указанных инструментов.
Бонусы рассчитываются за полный календарный месяц. Чтобы их зачислить, достаточно пополнить счёт на 300 рублей без учёта НДС.
Количество заработанных бонусов можно посмотреть в разделе Бонусная программа, там же отображается история начислений и все текущие акции.
По данным Яндекса, в программе уже приняли участие более 50 тыс. рекламодателей, которые получили больше 1,4 млрд рублей бонусами.
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