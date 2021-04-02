Яндекс.Директ открыл бонусную программу для всех рекламодателей

Команда Яндекс.Директа сообщила, что с 1 апреля участниками бонусной программы стали все российские рекламодатели. Заполнять заявку на подключение больше не нужно.

За что начисляются бонусы:

10% с оборота рекламы мобильных приложений;

8% с оборота кампаний с конверсионными стратегиями;

4% с оборота кампаний с ключевыми целями Метрики.

Для получения бонусов необходимо настроить и запустить рекламу с одним из указанных инструментов.

Бонусы рассчитываются за полный календарный месяц. Чтобы их зачислить, достаточно пополнить счёт на 300 рублей без учёта НДС.

Количество заработанных бонусов можно посмотреть в разделе Бонусная программа, там же отображается история начислений и все текущие акции.

По данным Яндекса, в программе уже приняли участие более 50 тыс. рекламодателей, которые получили больше 1,4 млрд рублей бонусами.